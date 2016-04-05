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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1248124912501251>
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:а що конкретно було "організовано"?
Не сталося здачі країни як у 14-15 році, не сталося капітуляції у вигляді "мінських домовленостей". Ось шо " організовано". А по деталях можна на пару сторінок розписати.
"Зе все сделал правильно." - На чорне говорите біле. Ні, він зробив неправильно. Історія це доказала. Пу таки напав.
Пу напав тому що ЗЕ відмовився виконувати мінські домовленості Порошенко. Перечитайте мінські домовленості і скажіть, чим вони відрізняються від капітуляції та перемоги московитів?
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 13:15

  d44 написав:
  andrijk777 написав:а що конкретно було "організовано"?
Не сталося здачі країни як у 14-15 році, не сталося капітуляції у вигляді "мінських домовленостей". Ось шо " організовано". А по деталях можна на пару сторінок розписати.
"Зе все сделал правильно." - На чорне говорите біле. Ні, він зробив неправильно. Історія це доказала. Пу таки напав.
Пу напав тому що ЗЕ відмовився виконувати мінські домовленості Порошенко. Перечитайте мінські домовленості і скажіть, чим вони відрізняються від капітуляції та перемоги московитів?

Ще не сталось! Ви вже точно знаєте як закінчиться ця війна? :D :D :D
В 2014 була перемога московитів - з цим ніхто не сперечається. Капітуляції(здачі) не було, не перебільшуйте.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 06 чер, 2022 13:25, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Да не треба клеїти відмазки. При чому тут заморський гість? Ви не знали що розповів цей гість? Чому Ви тут всім в січні не розказували який мудак Зе що не копає окопи?

Сам візит був секретним, а про що конкретно говорили, стало випливати тільки після початку війни. Про те, який Зе мудак, на політгілці кожен день казали, особливо за його порохоманію. Я і сам до кінця не вірив у велику війну, тільки на Донбасі, не виходячи з формату їхтамнєт, хоча казав, що готуватись треба і до малоймовірного сценарія, особливо в питанні переозброєння. Окопи рили при Порошенко, в Харківський, Одеській області. Чому при Зеленському не рили, хоч збирались, як казав Данилов, треба питати у влади. Можливо тому, що велике будівництво окопів не таке рейтингове, як велике будівництво доріг.
Я можу визнати, що помилявся з оцінкою масштаба війни, і можу попросити пробачення, якщо когось увів в оману, європейські політики теж можуть визнати і попросити пробачення, в нас же інша традиція - в нас у всьому винні попередники. То може вже варто змінити цю традицію, тим паче, якщо хочемо, щосб нас кудись взяли?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Любая подготовка к войне могла спровоцировать рф напасть на нас. Ибо кому выгодно иметь сильного соперника? Последнее пару страниц только и читаешь перелив с одного ведра в другое :( На текущий момент главное настоящие и будущие, с прошлым можно разобраться и позже. IMHO
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:15

  otg написав:
  lapay написав:Тому що не до мене приїжджав заморський гість з відповідною інформацією. Так питання і без мене в Раді були, і пропозиції, але перемогло рейтингове Велике Будівництво.
Як зараз люблять казати - не на часі, після війни. Головне, щоб цей час взагалі колись почався, коли хоч якісь владні помилки визнають. Боюсь, що таке буде тільки у вищезгаданому фантазійному світі.
Да не треба клеїти відмазки. При чому тут заморський гість? Ви не знали що розповів цей гість? Чому Ви тут всім в січні не розказували який мудак Зе що не копає окопи?

З так званих "порохоботських" каналів ще з 2019 року постійно лунає - ДОЗ, ракети, армія, мова, віра... Усі ржали. Ось вам результат.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:17

  Howl написав:Любая подготовка к войне могла спровоцировать рф напасть на нас. Ибо кому выгодно иметь сильного соперника?
Последнее пару страниц только и читаешь перелив с одного ведра в другое
:( На текущий момент главное настоящие и будущие, с прошлым можно разобраться и позже. IMHO


Последнее пару страниц только и читаешь перелив с одного ведра в другое


скажу резче , последние 45-50 дней сплошные ненужные споры

оставьте ненужные споры (с)

США дали 4 рсзо и дадут еще 3 :shock:
не на такую помощь мы рассчитывали

Вечером 2 июня президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за отправку Украине "современных ракетных систем залпового огня HIMARS". По его словам, в Киеве "работают над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень".

https://www.bbc.com/russian/features-61677848
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:32

  prodigy написав:США дали 4 рсзо и дадут еще 3
не на такую помощь мы рассчитывали

А могли дати подушки і покривала, як Обама у 2014.
На це і потрібно було розраховувати.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:40

  prodigy написав:США дали 4 рсзо и дадут еще 3 :shock:
не на такую помощь мы рассчитывали.

Скоріш за все це навчальні машини. M777 теж дали 12 штук в першій партії. Потім поступово наростили їх кількість до 118.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 17:59

... думкой багатіють

Рашисти хочуть зробити ще одну спробу висадки диверсантів, щоб “закупорити” вихід з Миколаївського порту по Дніпро-Бузькому лиману. Для висадки диверсійних груп хочуть використовувати вже не “Раптори”, а плавзасоби меншого розміру, наприклад, легкомоторні швидкісні катери. Мета для цього десанту – захопити Першотравневий острів, тоді вони зможуть посилити свої обстріли мирних об’єктів на Миколаївщині і контролювати судноплавний канал БДЛК, який є ключем до Миколаївського морпорту.
А стартувати вони збираються із Кінбурської коси, тимчасово окупованої рашистами. За деякими даними, “Росгвардія” орків вже перекрила в цей район в’їзд автотранспорту, щонайменше на два тижні.
Для підтримки такої операції армія РФ вже знайшла кілька комплексів радіоелектронної боротьби, розрахунки БПЛА “Орлан-10” та вогневий взвод РСЗВ “Ураган”.
https://defence-ua.com/army_and_war/oku ... -7676.html
fler
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:12

скоро вой на болотах...

Наибольшее количество в истории: Украина предложила ввести санкции против 100 тыс. граждан рф

Детали: международная рабочая группа Ермака-Макфола представила дорожную карту индивидуальных санкций. Она предлагает ввести санкции против 100 тысяч человек. Документ опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram (https://t.me/ermaka2022/688).
edvardd
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