Додано: Пон 06 чер, 2022 13:25

otg написав: Да не треба клеїти відмазки. При чому тут заморський гість? Ви не знали що розповів цей гість? Чому Ви тут всім в січні не розказували який мудак Зе що не копає окопи? Да не треба клеїти відмазки. При чому тут заморський гість? Ви не знали що розповів цей гість? Чому Ви тут всім в січні не розказували який мудак Зе що не копає окопи?

Сам візит був секретним, а про що конкретно говорили, стало випливати тільки після початку війни. Про те, який Зе мудак, на політгілці кожен день казали, особливо за його порохоманію. Я і сам до кінця не вірив у велику війну, тільки на Донбасі, не виходячи з формату їхтамнєт, хоча казав, що готуватись треба і до малоймовірного сценарія, особливо в питанні переозброєння. Окопи рили при Порошенко, в Харківський, Одеській області. Чому при Зеленському не рили, хоч збирались, як казав Данилов, треба питати у влади. Можливо тому, що велике будівництво окопів не таке рейтингове, як велике будівництво доріг.Я можу визнати, що помилявся з оцінкою масштаба війни, і можу попросити пробачення, якщо когось увів в оману, європейські політики теж можуть визнати і попросити пробачення, в нас же інша традиція - в нас у всьому винні попередники. То може вже варто змінити цю традицію, тим паче, якщо хочемо, щосб нас кудись взяли?