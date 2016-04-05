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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1248124912501251
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Рашисти хочуть зробити ще одну спробу висадки диверсантів, щоб

Та повиздихають вони всі, реальне унікальне фото з передка, зверніть увагу на червоне коло, воїн втратив ногу, воює на протезі, але не втратив віру в Україну і в нашу перемогу. Таку націю не здолати !

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Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Німеччина стримує не тільки постачання зброї в Україну, але й військового транспорту
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=51345
V2
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:38

  fler написав:Рашисти хочуть зробити ще одну спробу висадки диверсантів, щоб “закупорити” вихід з Миколаївського порту по Дніпро-Бузькому лиману. Для висадки диверсійних груп хочуть використовувати вже не “Раптори”, а плавзасоби меншого розміру, наприклад, легкомоторні швидкісні катери. Мета для цього десанту – захопити Першотравневий острів, тоді вони зможуть посилити свої обстріли мирних об’єктів на Миколаївщині і контролювати судноплавний канал БДЛК, який є ключем до Миколаївського морпорту.
А стартувати вони збираються із Кінбурської коси, тимчасово окупованої рашистами. За деякими даними, “Росгвардія” орків вже перекрила в цей район в’їзд автотранспорту, щонайменше на два тижні.
Для підтримки такої операції армія РФ вже знайшла кілька комплексів радіоелектронної боротьби, розрахунки БПЛА “Орлан-10” та вогневий взвод РСЗВ “Ураган”.
https://defence-ua.com/army_and_war/oku ... -7676.html


від Нової Зорі до Кінбурської коси відстань 20-22км, що у нас не має арти накрите все там на***, чі вони бояться уразити мирне населення?

вчора бачив наді мною з хмар вилитів БПЛА (мабудь наш), бо жодного пострілу ппо
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:42

  V2 написав:Німеччина стримує не тільки постачання зброї в Україну, але й військового транспорту
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=51345


засильно або заслабо Стефанчук тиснув руку Шольцу прохаючи субмарину,

або як влучно кажуть наші дипломати в Німеччині німці путінферштеєєри
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 18:53

  stargazer написав:
  V2 написав:Німеччина стримує не тільки постачання зброї в Україну, але й військового транспорту
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=51345


засильно або заслабо Стефанчук тиснув руку Шольцу прохаючи субмарину,

або як влучно кажуть наші дипломати в Німеччині німці путінферштеєєри


навіщо нам субмарина? де ми моряків для неї знайдемо?
гадаю, всім подводникам далеко за 50 (а може і 55)

краще 20 МіГ29
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 20:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

prodigy написав:
  stargazer написав:
  V2 написав:Німеччина стримує не тільки постачання зброї в Україну, але й військового транспорту
http://autoconsulting.com.ua/article.php?sid=51345


засильно або заслабо Стефанчук тиснув руку Шольцу прохаючи субмарину,

або як влучно кажуть наші дипломати в Німеччині німці путінферштеєєри


навіщо нам субмарина? де ми моряків для неї знайдемо?
гадаю, всім подводникам далеко за 50 (а може і 55)

краще 20 МіГ29
Які субмарини від німців? Вони взагалі бояться що-небудь надавати
GALeon
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