fler написав:Рашисти хочуть зробити ще одну спробу висадки диверсантів, щоб “закупорити” вихід з Миколаївського порту по Дніпро-Бузькому лиману. Для висадки диверсійних груп хочуть використовувати вже не “Раптори”, а плавзасоби меншого розміру, наприклад, легкомоторні швидкісні катери. Мета для цього десанту – захопити Першотравневий острів, тоді вони зможуть посилити свої обстріли мирних об’єктів на Миколаївщині і контролювати судноплавний канал БДЛК, який є ключем до Миколаївського морпорту. А стартувати вони збираються із Кінбурської коси, тимчасово окупованої рашистами. За деякими даними, “Росгвардія” орків вже перекрила в цей район в’їзд автотранспорту, щонайменше на два тижні. Для підтримки такої операції армія РФ вже знайшла кілька комплексів радіоелектронної боротьби, розрахунки БПЛА “Орлан-10” та вогневий взвод РСЗВ “Ураган”. https://defence-ua.com/army_and_war/oku ... -7676.html
від Нової Зорі до Кінбурської коси відстань 20-22км, що у нас не має арти накрите все там на***, чі вони бояться уразити мирне населення?
вчора бачив наді мною з хмар вилитів БПЛА (мабудь наш), бо жодного пострілу ппо