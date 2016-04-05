Та повиздихають вони всі, реальне унікальне фото з передка, зверніть увагу на червоне коло, воїн втратив ногу, воює на протезі, але не втратив віру в Україну і в нашу перемогу. Таку націю не здолати !
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Додано: Пон 06 чер, 2022 18:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 06 чер, 2022 18:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Німеччина стримує не тільки постачання зброї в Україну, але й військового транспорту
Додано: Пон 06 чер, 2022 18:38
від Нової Зорі до Кінбурської коси відстань 20-22км, що у нас не має арти накрите все там на***, чі вони бояться уразити мирне населення?
вчора бачив наді мною з хмар вилитів БПЛА (мабудь наш), бо жодного пострілу ппо
Додано: Пон 06 чер, 2022 18:42
засильно або заслабо Стефанчук тиснув руку Шольцу прохаючи субмарину,
або як влучно кажуть наші дипломати в Німеччині німці путінферштеєєри
Додано: Пон 06 чер, 2022 18:53
навіщо нам субмарина? де ми моряків для неї знайдемо?
гадаю, всім подводникам далеко за 50 (а може і 55)
краще 20 МіГ29
Додано: Пон 06 чер, 2022 20:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Які субмарини від німців? Вони взагалі бояться що-небудь надавати
Додано: Пон 06 чер, 2022 21:06
Количество и размер разочарований Вас только ожидает.
В двух словах - нужна "своя арта", а о её наличии думать нужно было ранее.
Когда безоблачное небо, особенно ночью - их видно десятки.
И ПВО уже не срабатывает, хотя раньше "Оса-10" часто срабатывала.
Додано: Пон 06 чер, 2022 21:11
Хорошая статья, если хотите - назовите, "По этому поводу" guardian :
Додано: Пон 06 чер, 2022 21:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Мастер-сержанту Метью Ковальчуку звезду Героя Украины!!!
Пентагон накажет кладовщика, по вине которого Украина получила два тактических ядерных заряда
Военная прокуратура США направила в дисциплинарную комиссию дело кладовщика, который отгрузил в адрес Вооружённых сил Украины две тактических ядерных боеголовки стоимостью 9 миллионов долларов. Виновному грозит штраф и разжалование.
26 мая мастер-сержант Мэтью Ковальчук, старший кладовщик арсенала американской базы Кляйне Брогель в Бельгии, должен был подготовить к отправке на Украину 150 контейнеров, в каждом из которых находилось две ракеты для установки залпового огня М142 HIMARS. Когда груз уже отбыл к месту назначения, в арсенале обнаружили один лишний контейнер с ракетами, предназначавшимися для отправки, и не нашли контейнера с ядерными тактическими ракетами, отправлять которые не предполагалось. Стало ясно, что произошла ошибка.
«Мастер-сержант Ковальчук проявил халатность, которая дорого ему обойдётся. Как минимум на год он может забыть о повышении в звании, кроме того, запись об этом проступке навсегда сохранится в его личном деле. Штраф в 500 долларов, который он заплатит, на этом фоне выглядит мелочью», - сказал главный обвинитель военной прокуратуры США полковник Джеймс Морс.
Пентагон послал запрос в Генштаб Украины с просьбой найти и вернуть контейнер с ядерными ракетами. Однако там ответили, что боеприпасы уже находятся на передовой, и понять, куда именно ушёл конкретный контейнер, не представляется возможным.
Пока местонахождение ракет не установят, украинским артиллеристам приказано выбирать цели для М142 на удалении не менее 15 километров от населённых пунктов.
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