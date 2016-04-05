Додано: Пон 06 чер, 2022 21:18

Мастер-сержанту Метью Ковальчуку звезду Героя Украины!!!Пентагон накажет кладовщика, по вине которого Украина получила два тактических ядерных зарядаВоенная прокуратура США направила в дисциплинарную комиссию дело кладовщика, который отгрузил в адрес Вооружённых сил Украины две тактических ядерных боеголовки стоимостью 9 миллионов долларов. Виновному грозит штраф и разжалование.26 мая мастер-сержант Мэтью Ковальчук, старший кладовщик арсенала американской базы Кляйне Брогель в Бельгии, должен был подготовить к отправке на Украину 150 контейнеров, в каждом из которых находилось две ракеты для установки залпового огня М142 HIMARS. Когда груз уже отбыл к месту назначения, в арсенале обнаружили один лишний контейнер с ракетами, предназначавшимися для отправки, и не нашли контейнера с ядерными тактическими ракетами, отправлять которые не предполагалось. Стало ясно, что произошла ошибка.«Мастер-сержант Ковальчук проявил халатность, которая дорого ему обойдётся. Как минимум на год он может забыть о повышении в звании, кроме того, запись об этом проступке навсегда сохранится в его личном деле. Штраф в 500 долларов, который он заплатит, на этом фоне выглядит мелочью», - сказал главный обвинитель военной прокуратуры США полковник Джеймс Морс.Пентагон послал запрос в Генштаб Украины с просьбой найти и вернуть контейнер с ядерными ракетами. Однако там ответили, что боеприпасы уже находятся на передовой, и понять, куда именно ушёл конкретный контейнер, не представляется возможным.Пока местонахождение ракет не установят, украинским артиллеристам приказано выбирать цели для М142 на удалении не менее 15 километров от населённых пунктов.