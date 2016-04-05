budivelnik написав:Пояснюю для тих , хто вважає себе настільки дурним..що навіть не має права поставити питання після тих подій які вже відбулись.. 1 Особисто до мене голова ЦРУ не приїзжав..а тому інформацію я отримував з ЗМІ...які розповідали що америкоси хочуть розвалити економіку... 2 Питання навіть не в тому , що хто розповідав в січні... Питання в тому Чи можуть ті ,хто в січні розповідав про шашлики - в червні признати що ...в січні вони були не праві?
Не дуже хочу тут роздмухувати зраду, якби не на часі, але маю і фото від нього, і відео. Після нашої перемоги оприлюдню. Я можу лише свою версію оприлюднити -24-26 лютого просто їм було не до Херсону, стояло завдання втримати Київ, а все решта було кинуте напризволяще, це моя думка, підкріплена його фактами. Всі ми пам'ятаємо ворожу ДРГ на швидкій допомозі яка вже була в урядовому кварталі Києва, навряд чи в той час хтось з високопосадовців переймався Херсоном.
По этому поводу мной лично - выставлялась ссылка на комментарий Генерала. По этому поводу. Десятки раз Вам доводилось... Просто не хотите понимать масштабы происходящего. Даже сейчас - 1300 км фронта. - Это для Украины.