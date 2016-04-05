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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1250125112521253>
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 21:19

  prodigy написав:
краще 20 МіГ29

Звичайно краще МІГи, хто б сумнівався. та зо сотню хімарсів.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 21:31

  budivelnik написав:Пояснюю для тих , хто вважає себе настільки дурним..що навіть не має права поставити питання після тих подій які вже відбулись..
1 Особисто до мене голова ЦРУ не приїзжав..а тому інформацію я отримував з ЗМІ...які розповідали що америкоси хочуть розвалити економіку...
2 Питання навіть не в тому , що хто розповідав в січні...
Питання в тому
Чи можуть ті ,хто в січні розповідав про шашлики - в червні признати що ...в січні вони були не праві?

У меня не работает ссылка на вставку картинки, поэтому даю ссылку здесь без вопросов с Херсоном.
https://pbs.twimg.com/media/FUOl1KzWIAE ... name=small
Эти вопросы систематизированы.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 21:36

  Василь-Рівне написав:
  V2 написав:Які його версії - чому?

Не дуже хочу тут роздмухувати зраду, якби не на часі, але маю і фото від нього, і відео. Після нашої перемоги оприлюдню. Я можу лише свою версію оприлюднити -24-26 лютого просто їм було не до Херсону, стояло завдання втримати Київ, а все решта було кинуте напризволяще, це моя думка, підкріплена його фактами. Всі ми пам'ятаємо ворожу ДРГ на швидкій допомозі яка вже була в урядовому кварталі Києва, навряд чи в той час хтось з високопосадовців переймався Херсоном.

По этому поводу мной лично - выставлялась ссылка на комментарий Генерала.
По этому поводу.
Десятки раз Вам доводилось...
Просто не хотите понимать масштабы происходящего.

Даже сейчас - 1300 км фронта.
- Это для Украины.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 21:48

  stargazer написав:
  prodigy написав:
краще 20 МіГ29

Звичайно краще МІГи, хто б сумнівався. та зо сотню хімарсів.

РФ развернуло 2 системы С-300 в северном Крыму.
Установило систему ПВО на острове Змеиный.
Одну С-300 в Таганроге.
И по всей вероятности в Донецке-Мариуполе.
Тем самым перекрыв даже Днепро.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 21:57

  otg написав:
  greenozon написав:
  detroytred написав:«четвертий російський генерал, який загинув у бою».

знищено 11 (!) визнають лише 4...
Вот мне интересно или орки приуменьшают или наши преувеличивают.

Та до лампочки приуменьшают или наши преувеличиваю . Від рядових до генералів і тільки по принципу хороший орк - мертвый орк.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 22:20

  Faceless написав:
sergey_sryvkin написав:
  prodigy написав:[ т.е потери 30-40(Сіверськодонецьк) это вполне много для маленького города

Немає такого міста
Сєвєродонецьк.
Це якраз цого історична назва

Не розказуйте мені про історію Сєвєродонецька, я в ньому все життя прожив. Місту ще й сотні років немає, і ніяким сіверськодонецькрм він ніколи не був. Дякую.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sergey_sryvkin написав:
  Faceless написав:
sergey_sryvkin написав:Немає такого міста
Сєвєродонецьк.
Це якраз цого історична назва

Не розказуйте мені про історію Сєвєродонецька, я в ньому все життя прожив. Місту ще й сотні років немає, і ніяким сіверськодонецькрм він ніколи не був. Дякую.

Наскільки знаю, назва міста походить від назви річки. І я це чув власне від місцевих.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 22:36

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Защитники Порошенко!
Сегодня его никто не обвиняет в войне, а вы постоянно пропагандируете идею о том, что Зеленский виноват.
`Та невже.
Подоляк заявив, що низка рішень під час президентства Порошенка стала однією з причин повномасштабної війни

Убедился, что Подоляк - абсолютный неадекват, как и те, кто поставил его на пост.
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 22:37

  Faceless написав:
sergey_sryvkin написав:
  Faceless написав: якраз цого історична назва

Не розказуйте мені про історію Сєвєродонецька, я в ньому все життя прожив. Місту ще й сотні років немає, і ніяким сіверськодонецькрм він ніколи не був. Дякую.

Наскільки знаю, назва міста походить від назви річки. І я це чув власне від місцевих.

Так, вона походить від назви річки. Від назви річки радянською мовою. Місто зветься Сєвєродонецьк.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 22:44

  V2 написав:ЛАД
Згадалося: "Штірліц ще ніколи не був так близький до провалу" ;)

ЛАД должен быть пожизненно забанен!!!
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