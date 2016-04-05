Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:19
prodigy написав:
краще 20 МіГ29
Звичайно краще МІГи, хто б сумнівався. та зо сотню хімарсів.
stargazer
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:31
budivelnik написав:
Пояснюю для тих , хто вважає себе настільки дурним..що навіть не має права поставити питання після тих подій які вже відбулись..
1 Особисто до мене голова ЦРУ не приїзжав..а тому інформацію я отримував з ЗМІ...які розповідали що америкоси хочуть розвалити економіку...
2 Питання навіть не в тому , що хто розповідав в січні...
Питання в тому
Чи можуть ті ,хто в січні розповідав про шашлики - в червні признати що ...в січні вони були не праві?
У меня не работает ссылка на вставку картинки, поэтому даю ссылку здесь без вопросов с Херсоном.
https://pbs.twimg.com/media/FUOl1KzWIAE ... name=small
Эти вопросы систематизированы.
Kudrjavuy
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:36
Василь-Рівне написав: V2 написав:
Які його версії - чому?
Не дуже хочу тут роздмухувати зраду, якби не на часі, але маю і фото від нього, і відео. Після нашої перемоги оприлюдню. Я можу лише свою версію оприлюднити -24-26 лютого просто їм було не до Херсону,
стояло завдання втримати Київ, а все решта було кинуте напризволяще,
це моя думка, підкріплена його фактами. Всі ми пам'ятаємо ворожу ДРГ на швидкій допомозі яка вже була в урядовому кварталі Києва, навряд чи в той час хтось з високопосадовців переймався Херсоном.
По этому поводу мной лично - выставлялась ссылка на комментарий Генерала.
По этому поводу.
Десятки раз Вам доводилось...
Просто не хотите понимать масштабы происходящего.
Даже сейчас - 1300 км фронта
.
- Это для Украины.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:48
stargazer написав: prodigy написав:
краще 20 МіГ29
Звичайно краще МІГи, хто б сумнівався. та зо сотню хімарсів.
РФ развернуло 2 системы С-300 в северном Крыму.
Установило систему ПВО на острове Змеиный.
Одну С-300 в Таганроге.
И по всей вероятности в Донецке-Мариуполе.
Тем самым перекрыв даже Днепро.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 21:57
otg написав: greenozon написав: detroytred написав:
«четвертий російський генерал, який загинув у бою».
знищено 11 (!) визнають лише 4...
Вот мне интересно или орки
приуменьшают или наши преувеличивают
.
Та до лампочки
приуменьшают или наши преувеличиваю
. Від рядових до генералів і тільки по принципу
хороший орк - мертвый орк
.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 22:20
Faceless написав: sergey_sryvkin написав: prodigy написав:
[ т.е потери 30-40(Сіверськодонецьк) это вполне много для маленького города
Немає такого міста
Сєвєродонецьк.
Це якраз цого історична назва
Не розказуйте мені про історію Сєвєродонецька, я в ньому все життя прожив. Місту ще й сотні років немає, і ніяким сіверськодонецькрм він ніколи не був. Дякую.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 22:33
sergey_sryvkin написав: Faceless написав: sergey_sryvkin написав:Немає такого міста Сєвєродонецьк.
Це якраз цого історична назва
Не розказуйте мені про історію Сєвєродонецька, я в ньому все життя прожив. Місту ще й сотні років немає, і ніяким сіверськодонецькрм він ніколи не був. Дякую.
Наскільки знаю, назва міста походить від назви річки. І я це чув власне від місцевих.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 22:36
Убедился, что Подоляк - абсолютный неадекват, как и те, кто поставил его на пост.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 22:37
Faceless написав: sergey_sryvkin написав: Faceless написав:
якраз цого історична назва
Не розказуйте мені про історію Сєвєродонецька, я в ньому все життя прожив. Місту ще й сотні років немає, і ніяким сіверськодонецькрм він ніколи не був. Дякую.
Наскільки знаю, назва міста походить від назви річки. І я це чув власне від місцевих.
Так, вона походить від назви річки. Від назви річки радянською мовою. Місто зветься Сєвєродонецьк.
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Додано: Пон 06 чер, 2022 22:44
V2 написав:
ЛАД
Згадалося: "Штірліц ще ніколи не був так близький до провалу"
ЛАД должен быть пожизненно забанен!!!
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