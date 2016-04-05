sergey_sryvkin написав:[quote="5442334:Faceless"] якраз цого історична назва
Не розказуйте мені про історію Сєвєродонецька, я в ньому все життя прожив. Місту ще й сотні років немає, і ніяким сіверськодонецькрм він ніколи не був. Дякую.
Наскільки знаю, назва міста походить від назви річки. І я це чув власне від місцевих.
Так, вона походить від назви річки. Від назви річки радянською мовою. Місто зветься Сєвєродонецьк.[/quote]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA
Убедился, что Подоляк - абсолютный неадекват, как и те, кто поставил его на пост.
То, о чём говорит Василь это 25% происходящего!
Василь-Рівне написав:
V2 написав:Які його версії - чому?
Не дуже хочу тут роздмухувати зраду, якби не на часі, але маю і фото від нього, і відео. Після нашої перемоги оприлюдню. Я можу лише свою версію оприлюднити -24-26 лютого просто їм було не до Херсону, стояло завдання втримати Київ, а все решта було кинуте напризволяще, це моя думка, підкріплена його фактами. Всі ми пам'ятаємо ворожу ДРГ на швидкій допомозі яка вже була в урядовому кварталі Києва, навряд чи в той час хтось з високопосадовців переймався Херсоном.
А заложено было всё кем? При чём именно по схеме "из-вне", согласно публичного официоза. И готовил Украину под сдачу - ПО,... - именно по этой причине в Мариуполе его были готовы рвать,.....
У Вас откровенно недостаточно "понималки" воспринимать всё происходящее. Или стоит патологически выстроенный медицинским путём ограничитель усваиваемого объёма информации.(Краткие слоганы, доступные слова, ...). Неспособность всё совместить в единый цикл происходящих событий. А Подоляк даже по сути ничего не высказал. Для Вас, чуть ли не в режиме реального времени на параллельно ветке выкладывалось происходящее.
Letusrock написав:тим часом Арестович у вчорашньому ефірі зробив крутий поворот і замість "ми перемагаємо, росія видихається" озвучив прямо протилежні речі як "котел", "відступ", "небезпека розгрому" ((
Заманивает, а на другом направлении готовятся интересные события...
Letusrock написав:тим часом Арестович у вчорашньому ефірі зробив крутий поворот і замість "ми перемагаємо, росія видихається" озвучив прямо протилежні речі як "котел", "відступ", "небезпека розгрому" ((
У него просадка по количеству зрителей на 30%. Успокаивающие мантры перестают работать. Пытается скоррегировать подачу.