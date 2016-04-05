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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1251125212531254>
Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 22:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sergey_sryvkin написав:
  Faceless написав:
sergey_sryvkin написав:[quote="5442334:Faceless"] якраз цого історична назва

Не розказуйте мені про історію Сєвєродонецька, я в ньому все життя прожив. Місту ще й сотні років немає, і ніяким сіверськодонецькрм він ніколи не був. Дякую.

Наскільки знаю, назва міста походить від назви річки. І я це чув власне від місцевих.

Так, вона походить від назви річки. Від назви річки радянською мовою. Місто зветься Сєвєродонецьк.[/quote]https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA

Там є і аргументи за вказаний правопис назви
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 22:58

  Starikan написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Защитники Порошенко!
Сегодня его никто не обвиняет в войне, а вы постоянно пропагандируете идею о том, что Зеленский виноват.
`Та невже.
Подоляк заявив, що низка рішень під час президентства Порошенка стала однією з причин повномасштабної війни

Убедился, что Подоляк - абсолютный неадекват, как и те, кто поставил его на пост.

То, о чём говорит Василь это 25% происходящего!
  Василь-Рівне написав:
  V2 написав:Які його версії - чому?

Не дуже хочу тут роздмухувати зраду, якби не на часі, але маю і фото від нього, і відео. Після нашої перемоги оприлюдню. Я можу лише свою версію оприлюднити -24-26 лютого просто їм було не до Херсону, стояло завдання втримати Київ, а все решта було кинуте напризволяще, це моя думка, підкріплена його фактами. Всі ми пам'ятаємо ворожу ДРГ на швидкій допомозі яка вже була в урядовому кварталі Києва, навряд чи в той час хтось з високопосадовців переймався Херсоном.

А заложено было всё кем?
При чём именно по схеме "из-вне", согласно публичного официоза.
И готовил Украину под сдачу - ПО,... - именно по этой причине в Мариуполе его были готовы рвать,.....

У Вас откровенно недостаточно "понималки" воспринимать всё происходящее.
Или стоит патологически выстроенный медицинским путём ограничитель усваиваемого объёма информации.(Краткие слоганы, доступные слова, ...). Неспособность всё совместить в единый цикл происходящих событий.
А Подоляк даже по сути ничего не высказал.
Для Вас, чуть ли не в режиме реального времени на параллельно ветке выкладывалось происходящее.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 23:19

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Повідомлення Додано: Пон 06 чер, 2022 23:41

  Faceless написав:
  Faceless написав: якраз цого історична назва


Там є і аргументи за вказаний правопис назви

От дивні люди. Місто має назву, як його називають люди, я у місті не бачив ЖОДНОІ людини, що б колись вживала слово сіверськодонецьк. До чого тут аргументи про якийсь там правопис? Це власна назва.

Коли почнете офіційно звати мацкву гниловодськом, тоді ще можна буде про щось сперечатись :)

Щодо вікіпедіі - це все вигадки диванних філологів, що жодним чином не стосуються реальності
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 00:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sergey_sryvkin написав:
  Faceless написав:
  Faceless написав: якраз цого історична назва


Там є і аргументи за вказаний правопис назви

От дивні люди. Місто має назву, як його називають люди, я у місті не бачив ЖОДНОІ людини, що б колись вживала слово сіверськодонецьк. До чого тут аргументи про якийсь там правопис? Це власна назва.

Коли почнете офіційно звати мацкву гниловодськом, тоді ще можна буде про щось сперечатись :)

Щодо вікіпедіі - це все вигадки диванних філологів, що жодним чином не стосуються реальності
Ну, то ваше право так вважати. Як на мене, там аргументи слушні
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тим часом Арестович у вчорашньому ефірі зробив крутий поворот і замість "ми перемагаємо, росія видихається" озвучив прямо протилежні речі як "котел", "відступ", "небезпека розгрому" ((
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:30

Для того чтобы осуществлять успешное контрнаступление, освобождать оккупированные территории на юге и востоке , Украине нужно еще 25 тысяч военных, а это шесть новых бригад.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он уверен, что с помощью новых подразделений Украина сможет вернуть все захваченные территории.
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/2022060 ... terytorij/
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:34

  Letusrock написав:тим часом Арестович у вчорашньому ефірі зробив крутий поворот і замість "ми перемагаємо, росія видихається" озвучив прямо протилежні речі як "котел", "відступ", "небезпека розгрому" ((

Заманивает, а на другом направлении готовятся интересные события...
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:35

  Letusrock написав:тим часом Арестович у вчорашньому ефірі зробив крутий поворот і замість "ми перемагаємо, росія видихається" озвучив прямо протилежні речі як "котел", "відступ", "небезпека розгрому" ((

У него просадка по количеству зрителей на 30%. Успокаивающие мантры перестают работать. Пытается скоррегировать подачу.
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 09:44

  sergey_sryvkin написав:
  Faceless написав:
  Faceless написав: якраз цого історична назва


Там є і аргументи за вказаний правопис назви

\\\ я у місті не бачив ЖОДНОІ людини, що б колись вживала слово \\\

Просто ради интереса: у какого числа жителей вы мнение по вопросу спрашивали? -- хотя бы до 0.00% добрались? -- или где-то около 0.000% остановиться пришлось?..
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