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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1252125312541255>
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Пытается скоррегировать подачу.

він в першу чергу радник ОП чи блогер? Уявляю скільки дзвінків родичів військових буде сьогодні до МО з приводу "котла"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:05

  sergey_sryvkin написав:Місту ще й сотні років немає, і ніяким сіверськодонецькрм він ніколи не був.

Наш город получил свое имя от реки Северский Донец. Но в само название вкралась ошибка: Донец никогда не назывался Северным, он всегда был Северским Донцом. Следовательно, и наш город следовало бы назвать Северскодонецком. Попытки же позже объяснить это название тем, что де наш город расположен севернее столицы Донбасса, г. Донецка, неосновательны. Хотя бы потому, что сам Донецк стал именоваться так только в 1961 году - через 10 лет после того, как Северодонецк получил свое имя. Попытки и предложения поправить название нашего города, привести его в соответствие с исторически названием Северского Донца, ни к чему не привели. «Классификатором объектов административно-территориального устройства Украины", изданном в 1997 г., название нашего города утверждено официально и окончательно.
В статье ещё много интересного об истории города, тем паче, он такой молодой, вся история документировалась и сохранилась
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:13

  kulikrom написав:
  sergey_sryvkin написав:Місту ще й сотні років немає, і ніяким сіверськодонецькрм він ніколи не був.

[url=https://sd.ua/media/70let/part2.htm]Наш город получил свое имя от реки Северский Донец. Но в само название вкралась ошибка: Донец никогда не назывался Северным, он всегда был Северским Донцом. Следовательно, и наш город следовало бы назвать Северскодонецком.


Але ж це суті не міняє, місто помилково назвали Северодонецком і таким воно й залишилось
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:25

  Letusrock написав:місто помилково назвали

якщо звернутись до першо-джерела, як наприклад Бахмут=Артемівськ, то необхідно повернути назву "Лісхімбуд".
Або можливо щось з переліку?
Через три дня парторг стройки А.М. Сафонов сообщил в обком партии о том, что есть четыре основных варианта названия поселка: Светлоград, Северодонецк, Комсомольск-на-Донце и Менделеевск
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:29

  edvardd написав:
  Letusrock написав:тим часом Арестович у вчорашньому ефірі зробив крутий поворот і замість "ми перемагаємо, росія видихається" озвучив прямо протилежні речі як "котел", "відступ", "небезпека розгрому" ((

Заманивает, а на другом направлении готовятся интересные события...


я не дивлюся А., але ті що дивляться пишуть що останнім часом він передирає цілі куски щоденних оглядів одного блогера, в тч про ризик котлів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:34

  antey1969 написав:
  Letusrock написав:тим часом Арестович у вчорашньому ефірі зробив крутий поворот і замість "ми перемагаємо, росія видихається" озвучив прямо протилежні речі як "котел", "відступ", "небезпека розгрому" ((

У него просадка по количеству зрителей на 30%. Успокаивающие мантры перестают работать. Пытается скоррегировать подачу.

За великим рахунком Арестович може казати, що завгодно.
В тому числі й гірку правду.

Головне полягає у тому, що ворог може хоч до Дніпра дійти, захопити усе лівобережжя, Одесу, Харків і т.д.
Але на цьому абсолютно нічого не скінчиться!!! І в принципі ні на що не вплине. З точки зору збереження України держави та її перспектив повернути усі свої території назад.

Якщо відверто, то саме таке бачення можна було помітити перед війною...
В партнерів, в деяких дійсно експертів.

Вплив є тільки в площині втрат України та українців.
Але треба теж відверто й прямо констатувати, що конфлікт реально глобальний.
І, як для нас Маріуполь, відіграв свою величезну роль для виграшу часу, для вибиття ресурсів агресора, для формування образу стійкості в захисті, для переходу війни в наступні фази (як для самої рашки, так і для нас, для Заходу), то ... таку ж роль в світі відведено зіграти Україні.
Це об'єктивна реальність та невідворотність положення, долі країни.

І останній нюанс, про якийсь чомусь не прийнято наголошувати: рашка воює не для результату (не для якогось розширення, імперських замашок, захисту рузькомиру, скрепів і т.д та тощо. Це не більше, як художнє оформлення, штукатурка).
Вона воює задля ... самого процесу. Самого процесу війни. Бо саме тільки процес війни може забезпечити продовження терміну існування в такому, як є стані, її влади, її самої, як величезної!!! ресурсної!!! держави з низьким рівнем розвитку.
В глобальному світі з розвиненими могутніми технологічними державами.

Ось саме з цих позицій стають зрозумілими й усі дії та слова наших партнерів. Да й наших можновладців.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 07 чер, 2022 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Западная пресса начинает обращать внимание на факт нелогичности запрета на выезд мужчин - https://www.economist.com/europe/the-st ... r/21808446
katso
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:саме тільки процес війни може забезпечити продовження терміну існування в такому, як є стані

незгоден. маючи такі величезні валютні надходження за ресурси, тісні звязки з різними Макронами і Шольцами, Путін міг залишатися без проблем при владі ще років 100, без жодних війн, просто нічого не роблячи.
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це об'єктивна реальність та невідворотність положення, долі країни.

і що тоді, всі помремо? Я думаю 90% з тих хто до цього готовий уже в ЗСУ, інші не зможуть приняти такий фінал
P.S. Судячи по темпах поставки зброї Захід так само не сильно зацікавлений зберегти життя українців
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