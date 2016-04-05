він в першу чергу радник ОП чи блогер? Уявляю скільки дзвінків родичів військових буде сьогодні до МО з приводу "котла"
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:05
В статье ещё много интересного об истории города, тем паче, он такой молодой, вся история документировалась и сохранилась
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:13
Але ж це суті не міняє, місто помилково назвали Северодонецком і таким воно й залишилось
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:25
якщо звернутись до першо-джерела, як наприклад Бахмут=Артемівськ, то необхідно повернути назву "Лісхімбуд".
Або можливо щось з переліку?
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:29
я не дивлюся А., але ті що дивляться пишуть що останнім часом він передирає цілі куски щоденних оглядів одного блогера, в тч про ризик котлів.
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:34
За великим рахунком Арестович може казати, що завгодно.
В тому числі й гірку правду.
Головне полягає у тому, що ворог може хоч до Дніпра дійти, захопити усе лівобережжя, Одесу, Харків і т.д.
Але на цьому абсолютно нічого не скінчиться!!! І в принципі ні на що не вплине. З точки зору збереження України держави та її перспектив повернути усі свої території назад.
Якщо відверто, то саме таке бачення можна було помітити перед війною...
В партнерів, в деяких дійсно експертів.
Вплив є тільки в площині втрат України та українців.
Але треба теж відверто й прямо констатувати, що конфлікт реально глобальний.
І, як для нас Маріуполь, відіграв свою величезну роль для виграшу часу, для вибиття ресурсів агресора, для формування образу стійкості в захисті, для переходу війни в наступні фази (як для самої рашки, так і для нас, для Заходу), то ... таку ж роль в світі відведено зіграти Україні.
Це об'єктивна реальність та невідворотність положення, долі країни.
І останній нюанс, про якийсь чомусь не прийнято наголошувати: рашка воює не для результату (не для якогось розширення, імперських замашок, захисту рузькомиру, скрепів і т.д та тощо. Це не більше, як художнє оформлення, штукатурка).
Вона воює задля ... самого процесу. Самого процесу війни. Бо саме тільки процес війни може забезпечити продовження терміну існування в такому, як є стані, її влади, її самої, як величезної!!! ресурсної!!! держави з низьким рівнем розвитку.
В глобальному світі з розвиненими могутніми технологічними державами.
Ось саме з цих позицій стають зрозумілими й усі дії та слова наших партнерів. Да й наших можновладців.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 07 чер, 2022 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Западная пресса начинает обращать внимание на факт нелогичности запрета на выезд мужчин -
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
незгоден. маючи такі величезні валютні надходження за ресурси, тісні звязки з різними Макронами і Шольцами, Путін міг залишатися без проблем при владі ще років 100, без жодних війн, просто нічого не роблячи.
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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