Додано: Вів 07 чер, 2022 10:34

antey1969 написав: Letusrock написав: тим часом Арестович у вчорашньому ефірі зробив крутий поворот і замість "ми перемагаємо, росія видихається" озвучив прямо протилежні речі як "котел", "відступ", "небезпека розгрому" (( тим часом Арестович у вчорашньому ефірі зробив крутий поворот і замість "ми перемагаємо, росія видихається" озвучив прямо протилежні речі як "котел", "відступ", "небезпека розгрому" ((

У него просадка по количеству зрителей на 30%. Успокаивающие мантры перестают работать. Пытается скоррегировать подачу. У него просадка по количеству зрителей на 30%. Успокаивающие мантры перестают работать. Пытается скоррегировать подачу.

За великим рахунком Арестович може казати, що завгодно.В тому числі й гірку правду.Головне полягає у тому, що ворог може хоч до Дніпра дійти, захопити усе лівобережжя, Одесу, Харків і т.д.Але на цьому абсолютно нічого не скінчиться!!! І в принципі ні на що не вплине. З точки зору збереження України держави та її перспектив повернути усі свої території назад.Якщо відверто, то саме таке бачення можна було помітити перед війною...В партнерів, в деяких дійсно експертів.Вплив є тільки в площині втрат України та українців.Але треба теж відверто й прямо констатувати, що конфлікт реально глобальний.І, як для нас Маріуполь, відіграв свою величезну роль для виграшу часу, для вибиття ресурсів агресора, для формування образу стійкості в захисті, для переходу війни в наступні фази (як для самої рашки, так і для нас, для Заходу), то ... таку ж роль в світі відведено зіграти Україні.Це об'єктивна реальність та невідворотність положення, долі країни.І останній нюанс, про якийсь чомусь не прийнято наголошувати: рашка воює не для результату (не для якогось розширення, імперських замашок, захисту рузькомиру, скрепів і т.д та тощо. Це не більше, як художнє оформлення, штукатурка).Вона воює задля ... самого процесу. Самого процесу війни. Бо саме тільки процес війни може забезпечити продовження терміну існування в такому, як є стані, її влади, її самої, як величезної!!! ресурсної!!! держави з низьким рівнем розвитку.В глобальному світі з розвиненими могутніми технологічними державами.Ось саме з цих позицій стають зрозумілими й усі дії та слова наших партнерів. Да й наших можновладців.