sergey_sryvkin написав:Місту ще й сотні років немає, і ніяким сіверськодонецькрм він ніколи не був.
[url=https://sd.ua/media/70let/part2.htm]Наш город получил свое имя от реки Северский Донец. Но в само название вкралась ошибка: Донец никогда не назывался Северным, он всегда был Северским Донцом. Следовательно, и наш город следовало бы назвать Северскодонецком.
Але ж це суті не міняє, місто помилково назвали Северодонецком і таким воно й залишилось
Letusrock написав:тим часом Арестович у вчорашньому ефірі зробив крутий поворот і замість "ми перемагаємо, росія видихається" озвучив прямо протилежні речі як "котел", "відступ", "небезпека розгрому" ((
Заманивает, а на другом направлении готовятся интересные события...
я не дивлюся А., але ті що дивляться пишуть що останнім часом він передирає цілі куски щоденних оглядів одного блогера, в тч про ризик котлів.
Letusrock написав:тим часом Арестович у вчорашньому ефірі зробив крутий поворот і замість "ми перемагаємо, росія видихається" озвучив прямо протилежні речі як "котел", "відступ", "небезпека розгрому" ((
У него просадка по количеству зрителей на 30%. Успокаивающие мантры перестают работать. Пытается скоррегировать подачу.
За великим рахунком Арестович може казати, що завгодно. В тому числі й гірку правду.
Головне полягає у тому, що ворог може хоч до Дніпра дійти, захопити усе лівобережжя, Одесу, Харків і т.д. Але на цьому абсолютно нічого не скінчиться!!! І в принципі ні на що не вплине. З точки зору збереження України держави та її перспектив повернути усі свої території назад.
Якщо відверто, то саме таке бачення можна було помітити перед війною... В партнерів, в деяких дійсно експертів.
Вплив є тільки в площині втрат України та українців. Але треба теж відверто й прямо констатувати, що конфлікт реально глобальний. І, як для нас Маріуполь, відіграв свою величезну роль для виграшу часу, для вибиття ресурсів агресора, для формування образу стійкості в захисті, для переходу війни в наступні фази (як для самої рашки, так і для нас, для Заходу), то ... таку ж роль в світі відведено зіграти Україні. Це об'єктивна реальність та невідворотність положення, долі країни.
І останній нюанс, про якийсь чомусь не прийнято наголошувати: рашка воює не для результату (не для якогось розширення, імперських замашок, захисту рузькомиру, скрепів і т.д та тощо. Це не більше, як художнє оформлення, штукатурка). Вона воює задля ... самого процесу. Самого процесу війни. Бо саме тільки процес війни може забезпечити продовження терміну існування в такому, як є стані, її влади, її самої, як величезної!!! ресурсної!!! держави з низьким рівнем розвитку. В глобальному світі з розвиненими могутніми технологічними державами.
Ось саме з цих позицій стають зрозумілими й усі дії та слова наших партнерів. Да й наших можновладців.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 07 чер, 2022 10:39, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:саме тільки процес війни може забезпечити продовження терміну існування в такому, як є стані
незгоден. маючи такі величезні валютні надходження за ресурси, тісні звязки з різними Макронами і Шольцами, Путін міг залишатися без проблем при владі ще років 100, без жодних війн, просто нічого не роблячи.
detroytred написав:Це об'єктивна реальність та невідворотність положення, долі країни.
і що тоді, всі помремо? Я думаю 90% з тих хто до цього готовий уже в ЗСУ, інші не зможуть приняти такий фінал P.S. Судячи по темпах поставки зброї Захід так само не сильно зацікавлений зберегти життя українців
detroytred написав:саме тільки процес війни може забезпечити продовження терміну існування в такому, як є стані
незгоден. маючи такі величезні валютні надходження за ресурси, тісні звязки з різними Макронами і Шольцами, Путін міг залишатися без проблем при владі ще років 100, без жодних війн, просто нічого не роблячи.
Ось! Поки ця схема мала змогу забезпечувати існування путовлади та раші, вона й працювала. З берлускоями, меркелями, саркозі та Ко.
Але нічого в світі не є постійним. Щось))) змінилося. І система дала збій... Якщо дійсно бажаєте побачити, то головне!!! пригадайте початковий стан. Початковий. Наприклад, з Україною... Україна майже повністю в сфері контроля рашки. І що почало змінюватися...?))
Це дійсно право України. Рашка дійсно порушник втручанням. Але мова не про це. Не про те, хто правий, або не правий. А про зміни. Зміни сталого стану. Зміни...
Такі ж зміни (тільки по іншим аспектам) відбулися й в Заході. Рашці для того, щоб пристосуватися до цих змін, погодитися з ними, треба було змінитися й самій. Теж змінитися. А вони не хочуть... Да й не зможуть. Бо це неможливо в їх старій системі.
Якщо простіше, то принци саудіти в своїй системі влади та державоутворення можуть "співпрацювати" з Заходом, а рашка - ні. Бо велика за розміром, бо має історичні кайдани, бо має на момент конфлікту з Заходом --- ІНШИЙ СТАН, ніж саудіти. Коли запустили до себе усі західні нефтяні компанії в середині минулого століття, то були голі й босі... А у рашки ядерна зброя та вже! оті нафтові доходи. Араби почали ж посувати іноземців взад ... коли збагатіли.
detroytred написав:Вона воює задля ... самого процесу. Самого процесу війни. Бо саме тільки процес війни може забезпечити продовження терміну існування в такому, як є стані, її влади, її самої, як величезної!!!
Пуйлу 70 старик сцыт как бы его не подсидели, молодых в принципе к власти не пускают, Лаврову 72, Патрушеву 70, Шойгу и Нарышкину по 67, Бортникову 70. В кого не ткни всем силовикам под 70.
Из "молодых" Мишустину и Медведеву по 56, Суркову 57, Сечину 61, Собянину 63 и Набиуллиной 58. Во время войны смена власти заблокирована. Война будет продолжаться пока 70е летние деды не умрут (т.к. на пенсию они не собираются). Единственная причина войны - деды так удерживают свою власть.