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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:25
якщо звернутись до першо-джерела, як наприклад Бахмут=Артемівськ, то необхідно повернути назву "Лісхімбуд".
Або можливо щось з переліку?
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:29
я не дивлюся А., але ті що дивляться пишуть що останнім часом він передирає цілі куски щоденних оглядів одного блогера, в тч про ризик котлів.
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:34
За великим рахунком Арестович може казати, що завгодно.
В тому числі й гірку правду.
Головне полягає у тому, що ворог може хоч до Дніпра дійти, захопити усе лівобережжя, Одесу, Харків і т.д.
Але на цьому абсолютно нічого не скінчиться!!! І в принципі ні на що не вплине. З точки зору збереження України держави та її перспектив повернути усі свої території назад.
Якщо відверто, то саме таке бачення можна було помітити перед війною...
В партнерів, в деяких дійсно експертів.
Вплив є тільки в площині втрат України та українців.
Але треба теж відверто й прямо констатувати, що конфлікт реально глобальний.
І, як для нас Маріуполь, відіграв свою величезну роль для виграшу часу, для вибиття ресурсів агресора, для формування образу стійкості в захисті, для переходу війни в наступні фази (як для самої рашки, так і для нас, для Заходу), то ... таку ж роль в світі відведено зіграти Україні.
Це об'єктивна реальність та невідворотність положення, долі країни.
І останній нюанс, про якийсь чомусь не прийнято наголошувати: рашка воює не для результату (не для якогось розширення, імперських замашок, захисту рузькомиру, скрепів і т.д та тощо. Це не більше, як художнє оформлення, штукатурка).
Вона воює задля ... самого процесу. Самого процесу війни. Бо саме тільки процес війни може забезпечити продовження терміну існування в такому, як є стані, її влади, її самої, як величезної!!! ресурсної!!! держави з низьким рівнем розвитку.
В глобальному світі з розвиненими могутніми технологічними державами.
Ось саме з цих позицій стають зрозумілими й усі дії та слова наших партнерів. Да й наших можновладців.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 07 чер, 2022 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Западная пресса начинает обращать внимание на факт нелогичности запрета на выезд мужчин -
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
незгоден. маючи такі величезні валютні надходження за ресурси, тісні звязки з різними Макронами і Шольцами, Путін міг залишатися без проблем при владі ще років 100, без жодних війн, просто нічого не роблячи.
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:07
Ось!
Поки ця схема мала змогу забезпечувати існування путовлади та раші, вона й працювала. З берлускоями, меркелями, саркозі та Ко.
Але нічого в світі не є постійним. Щось))) змінилося.
І система дала збій...
Якщо дійсно бажаєте побачити, то головне!!! пригадайте початковий стан. Початковий.
Наприклад, з Україною...
Україна майже повністю в сфері контроля рашки.
І що почало змінюватися...?))
Це дійсно право України. Рашка дійсно порушник втручанням. Але мова не про це. Не про те, хто правий, або не правий. А про зміни. Зміни сталого стану. Зміни...
Такі ж зміни (тільки по іншим аспектам) відбулися й в Заході.
Рашці для того, щоб пристосуватися до цих змін, погодитися з ними, треба було змінитися й самій. Теж змінитися.
А вони не хочуть...
Да й не зможуть. Бо це неможливо в їх старій системі.
Якщо простіше, то принци саудіти в своїй системі влади та державоутворення можуть "співпрацювати" з Заходом, а рашка - ні.
Бо велика за розміром, бо має історичні кайдани, бо має на момент конфлікту з Заходом --- ІНШИЙ СТАН, ніж саудіти. Коли запустили до себе усі західні нефтяні компанії в середині минулого століття, то були голі й босі...
А у рашки ядерна зброя та вже! оті нафтові доходи.
Араби почали ж посувати іноземців взад ... коли збагатіли.
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:09
Пуйлу 70 старик сцыт как бы его не подсидели, молодых в принципе к власти не пускают, Лаврову 72, Патрушеву 70, Шойгу и Нарышкину по 67, Бортникову 70. В кого не ткни всем силовикам под 70.
Из "молодых" Мишустину и Медведеву по 56, Суркову 57, Сечину 61, Собянину 63 и Набиуллиной 58. Во время войны смена власти заблокирована. Война будет продолжаться пока 70е летние деды не умрут (т.к. на пенсию они не собираются). Единственная причина войны - деды так удерживают свою власть.
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:16
Ні))
Нас дуже багато.
Вистачить на будь-яку війну.
Готові закінчуються? 90% вже там?
Повірте, готові майже усі...
Хто не готовий та не згоден вже за кордоном. Зокрема невеличкого відсотку.
Усі інші зможуть. І будуть.
Виконувати свою функцію.
Системі вже багато століть))
Вона тільки видозмінюється))
Для кожного є стимул...
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