Додано: Вів 07 чер, 2022 11:07

Letusrock написав: detroytred написав: саме тільки процес війни може забезпечити продовження терміну існування в такому, як є стані саме тільки процес війни може забезпечити продовження терміну існування в такому, як є стані

незгоден. маючи такі величезні валютні надходження за ресурси, тісні звязки з різними Макронами і Шольцами, Путін міг залишатися без проблем при владі ще років 100, без жодних війн, просто нічого не роблячи. незгоден. маючи такі величезні валютні надходження за ресурси, тісні звязки з різними Макронами і Шольцами, Путін міг залишатися без проблем при владі ще років 100, без жодних війн, просто нічого не роблячи.

Ось!Поки ця схема мала змогу забезпечувати існування путовлади та раші, вона й працювала. З берлускоями, меркелями, саркозі та Ко.Але нічого в світі не є постійним. Щось))) змінилося.І система дала збій...Якщо дійсно бажаєте побачити, то головне!!! пригадайте початковий стан. Початковий.Наприклад, з Україною...Україна майже повністю в сфері контроля рашки.І що почало змінюватися...?))Це дійсно право України. Рашка дійсно порушник втручанням. Але мова не про це. Не про те, хто правий, або не правий. А про зміни. Зміни сталого стану. Зміни...Такі ж зміни (тільки по іншим аспектам) відбулися й в Заході.Рашці для того, щоб пристосуватися до цих змін, погодитися з ними, треба було змінитися й самій. Теж змінитися.А вони не хочуть...Да й не зможуть. Бо це неможливо в їх старій системі.Якщо простіше, то принци саудіти в своїй системі влади та державоутворення можуть "співпрацювати" з Заходом, а рашка - ні.Бо велика за розміром, бо має історичні кайдани, бо має на момент конфлікту з Заходом --- ІНШИЙ СТАН, ніж саудіти. Коли запустили до себе усі західні нефтяні компанії в середині минулого століття, то були голі й босі...А у рашки ядерна зброя та вже! оті нафтові доходи.Араби почали ж посувати іноземців взад ... коли збагатіли.