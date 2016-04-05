незгоден. маючи такі величезні валютні надходження за ресурси, тісні звязки з різними Макронами і Шольцами, Путін міг залишатися без проблем при владі ще років 100, без жодних війн, просто нічого не роблячи.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 10:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
незгоден. маючи такі величезні валютні надходження за ресурси, тісні звязки з різними Макронами і Шольцами, Путін міг залишатися без проблем при владі ще років 100, без жодних війн, просто нічого не роблячи.
Додано: Вів 07 чер, 2022 10:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:07
Ось!
Поки ця схема мала змогу забезпечувати існування путовлади та раші, вона й працювала. З берлускоями, меркелями, саркозі та Ко.
Але нічого в світі не є постійним. Щось))) змінилося.
І система дала збій...
Якщо дійсно бажаєте побачити, то головне!!! пригадайте початковий стан. Початковий.
Наприклад, з Україною...
Україна майже повністю в сфері контроля рашки.
І що почало змінюватися...?))
Це дійсно право України. Рашка дійсно порушник втручанням. Але мова не про це. Не про те, хто правий, або не правий. А про зміни. Зміни сталого стану. Зміни...
Такі ж зміни (тільки по іншим аспектам) відбулися й в Заході.
Рашці для того, щоб пристосуватися до цих змін, погодитися з ними, треба було змінитися й самій. Теж змінитися.
А вони не хочуть...
Да й не зможуть. Бо це неможливо в їх старій системі.
Якщо простіше, то принци саудіти в своїй системі влади та державоутворення можуть "співпрацювати" з Заходом, а рашка - ні.
Бо велика за розміром, бо має історичні кайдани, бо має на момент конфлікту з Заходом --- ІНШИЙ СТАН, ніж саудіти. Коли запустили до себе усі західні нефтяні компанії в середині минулого століття, то були голі й босі...
А у рашки ядерна зброя та вже! оті нафтові доходи.
Араби почали ж посувати іноземців взад ... коли збагатіли.
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:09
Пуйлу 70 старик сцыт как бы его не подсидели, молодых в принципе к власти не пускают, Лаврову 72, Патрушеву 70, Шойгу и Нарышкину по 67, Бортникову 70. В кого не ткни всем силовикам под 70.
Из "молодых" Мишустину и Медведеву по 56, Суркову 57, Сечину 61, Собянину 63 и Набиуллиной 58. Во время войны смена власти заблокирована. Война будет продолжаться пока 70е летние деды не умрут (т.к. на пенсию они не собираются). Единственная причина войны - деды так удерживают свою власть.
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:16
Ні))
Нас дуже багато.
Вистачить на будь-яку війну.
Готові закінчуються? 90% вже там?
Повірте, готові майже усі...
Хто не готовий та не згоден вже за кордоном. Зокрема невеличкого відсотку.
Усі інші зможуть. І будуть.
Виконувати свою функцію.
Системі вже багато століть))
Вона тільки видозмінюється))
Для кожного є стимул...
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:21
На це й надія. В Заходу.
Але історія така штука... особливо в рашці... і на місці "дідів" (тобто слабких) з'являються леніни, більшовики.
Задумайтеся, наприклад, хто й звідки гіркінд.
Кого він представляє.
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:24
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:26
вместо деда Сталина пришёл Хрущёв, а потом либеральный Брежнев. В 1985 после дедов Андропова и Черненко ещё более либеральный и даже прозападный Горбачёв (умышленно выбирали молодого прозападного, потому что рассчитывали на кредиты).
По разному происходит, много факторов. Черненко стал генсеком будучи тяжело больным, одной ногой в могиле. Зачем оно ему было надо, вот захотелось. Системы здесь нет, только сумма хотелок. В одном уверен это будет неожиданная фигура, но произойдёт это тогда когда ресурсы воевать закончатся, то есть не завтра. Молодая компромиссная фигура (не из силовиков) должна будет всех замирить. Возможно Набиуллина, Мишустин или Собянин. Никто из них не пиарится на войне, это жирный зелёный сигнал.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 07 чер, 2022 11:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 07 чер, 2022 11:34
Схоже, що вже почалося (з огляду на те, що туди вчора приїхало, а також з ранкових новин)
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