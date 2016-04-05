Кадрова політика.



1. Генерал Наумов - "бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."



"У другій половині березня за адресом Наумова відбулися обшуки."



Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році – невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов.



Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.



Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.



14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу – начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України." Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ.



1 квітня 2022 року - позбавляє:

"Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь". Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ.



2. Генерал Криворучко. В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.



"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ".



"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу — начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області." Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ. 24 серпня 2021 року.



"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь." Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ. 31 березня 2022 року.



"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."



3. Садохін - керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду.



Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.



4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані. Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.



Ракетна програма.



1. Перший законопроект Зеленського представлений особисто - популістичний про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію - керівники оборонних підприємств, серед яки - Олег Коростильов, розробник Вільхи, Нептуна, ПТРК Скіф. Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі.



2. В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення. Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни.

Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.



3. В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.



4. В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне.

Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.



5. Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км."



Софія Федина