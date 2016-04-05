Я вот честно пытаюсь понять зачем в "повседневных" разговорах можно/нужно название города, в котором живешь, упоминать. "Хорошая сегодня погода в СД". "Прикинь, только что весь СД объездил, бензина нигде нет" -- так не говорят так нормальные люди... -- просто "хорошая погода сегодня", "нигде в городе бензина нет"...
Я же "только что" говорил какие. Могу еще раз сказать: "подходим к человеку -- и конкретно спрашиваем: «этот город как называется сіверськодонецьк/сэверодонецьк/ваш вариант»" -- результаты старательно записываем в тетрадочку.
Это не мой родной город, но по работе там бывал очень много раз. Все местные его называют только "Север", по аналогии как Днепропетровск называли Днепром. Ну иногда "Северодонецк". Северскодонецком его точно не называл никто. Как и саму реку Северским Донцом, ее называют просто Донец
річка Сіверський Донець-Назву річка отримала через те, що текла з Сіверського князівства, на відміну від витоків Дону[3][4], про що і пише мандрівник XVI століття Алессандро Гваньїні: «Є також інший Дон, менша річка, котра бере свій початок у Сіверському князівстві, а називається — Сіверський Донець. Ця річка вище від Азова впадає у великий Дон»[5][8].
Поняття «Сіверська земля» охоплювало тільки частину ареалу розселення племені сіверян — власне, ті території, які у другій половині XI — першій половині XIII століть входили до складу Чернігівського князівства. Тут існувало також окреме удільне Сіверське князівство.
Поняття «Сіверщина» є ширшим і охоплює всі етнографічні землі племені сіверян, відомі за археологічними пам'ятками давньоруської доби. Частина цих земель нині належить Російській Федерації (землі біля Брянська, Рильська, Курська, Бєлгорода).
Сіверя́ни (дав.-рус. сѣверѧне, сѣверо, сѣверъ, сѣверы[1]) — союз східнослов'янських племен, які жили в басейні річки Десни та над течіями річок Сейму, Сули, Псла і Ворскли[2]. Локалізовані на лівому березі Дніпра в нинішній Чернігівщині, Сумщині й Полтавщині, Брянщині та Курщині. На правому березі Десни вони мешкали до річки Снов, а далі вже були землі радимичів.
Головні міста сіверян: Чернігів[2], Новгород-Сіверський[2], Брянськ[2], Стародуб[2], Глухів, Путивль[2], Курськ[2], Рильськ, Любеч[2], Переяслав. З заходу сіверяни межували з полянами і дреговичами, з півночі з радимичами, кривичами і в'ятичами[2], на півдні з уличами.
airmax78 написав:Так нас готовили союзники к кацапскому наступлению на Донбассе, так вдохновенно говорили о том, что ни в коем случае оно не должно завершиться успехом и вооружим Украину до зубов. В результате успели дать несколько десятков гаубиц и 0 РСЗО против сотен, если не тысяч гаубиц и РСЗО у кацапов.Как же блд так???!!!
І я так теж інколи хочу крикнути!
Але, ми і при маленьких порціях/доставок зброї і техніки робимо маленькі успіхи! А що, якщо б нам дали справді ВСЕ І ЗРАЗУ? (на протязі місяця) - то ми б вже на третій місяць, після того, святкували б нашу перемогу!!!
airmax78 написав:Так нас готовили союзники к кацапскому наступлению на Донбассе, так вдохновенно говорили о том, что ни в коем случае оно не должно завершиться успехом и вооружим Украину до зубов. В результате успели дать несколько десятков гаубиц и 0 РСЗО против сотен, если не тысяч гаубиц и РСЗО у кацапов.Как же блд так???!!!
І я так теж інколи хочу крикнути!
Але, ми і при маленьких порціях/доставок зброї і техніки робимо маленькі успіхи! А що, якщо б нам дали справді ВСЕ І ЗРАЗУ? (на протязі місяця) - то ми б вже на третій місяць, після того, святкували б нашу перемогу!!!
alex_dvornichenko написав:То есть не только у меня паранойя, что Гиркина готовят на роль вождя революции ?
на нём срок висит за Боинг. Это битая карта, Гиркина можно только публично линчевать, он для этой роли больше подходит. Битых вождей на рф не выбирают, их наказывают. По этой же причине пбсолютно беспекспективен Медведев.
Ну ладно не вождя, но командира революционных отрядов так точно.
1. Генерал Наумов - "бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."
"У другій половині березня за адресом Наумова відбулися обшуки."
Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році – невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов.
Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.
Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.
14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому: "Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу – начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України." Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
1 квітня 2022 року - позбавляє: "Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь". Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
2. Генерал Криворучко. В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.
"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ".
"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу — начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області." Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ. 24 серпня 2021 року.
"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь." Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ. 31 березня 2022 року.
"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."
3. Садохін - керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду.
Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.
4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані. Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.
Ракетна програма.
1. Перший законопроект Зеленського представлений особисто - популістичний про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію - керівники оборонних підприємств, серед яки - Олег Коростильов, розробник Вільхи, Нептуна, ПТРК Скіф. Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі.
2. В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення. Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни. Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.
3. В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.
4. В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне. Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.
5. Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км."
Софія Федина
А мы теперь союзников попрекаем, что нам мало гаубиц дали... Мда ((
1. Генерал Наумов - "бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."
"У другій половині березня за адресом Наумова відбулися обшуки."
Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році – невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов.
Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.
Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.
14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому: "Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу – начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України." Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
1 квітня 2022 року - позбавляє: "Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь". Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ.
2. Генерал Криворучко. В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.
"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ".
"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу — начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області." Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ. 24 серпня 2021 року.
"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь." Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ. 31 березня 2022 року.
"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."
3. Садохін - керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду.
Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.
4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані. Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.
Ракетна програма.
1. Перший законопроект Зеленського представлений особисто - популістичний про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію - керівники оборонних підприємств, серед яки - Олег Коростильов, розробник Вільхи, Нептуна, ПТРК Скіф. Законопроект за кілька днів до цього анонсує "активіст Портнов" в себе в телеграмі.
2. В наступні 3 роки строки ракетної програми постійно штучно зриваються, підприємства-виробники недофінансовуються і переходять на 1-денний робочий тиждень, закінчення виробництва першого (якого і так недостатньо) дивізіона Нептуна штучно відсувається на період ПІСЛЯ російського вторгнення. Жодна ракета з протитанкових Скіфів і Корсарів не вироблена. РСЗО Вільха - лише 98 ракет, які вистріляні за декілька залпів на початку війни. Випробування ОТРК Гром просто зупинене без пояснень.
3. В результаті наші війська на Півдні не мають чим завадити захопленню Зміїного, встановленню морської блокади нашого експорту. Втрати для економіки - сотні мільярдів гривень.
4. В результаті в азовському басейні наші війська не мають засобів знищення Керченського мосту. Постачання військ ворога на Південь - безперешкодне. Результат - захоплення Півдня, Херсона і Маріуполя, загибель кількох бригад, полон тисяч наших найкращих захисників.
5. Тепер зелені звинувачують Захід у відсутності у нас "крилатих ракети і РСЗО, що б'ють на 70-100 кілометрів", коли Вільха як раз і била на 70-120 км."
Софія Федина
А мы теперь союзников попрекаем, что нам мало гаубиц дали... Мда ((
"Стесняюсь спросить" ти за кого голосував в 2019 році? "Попрекаеш" Зеленського, хоч за нього голосував.... Мда ((
airmax78 написав:Так нас готовили союзники к кацапскому наступлению на Донбассе, так вдохновенно говорили о том, что ни в коем случае оно не должно завершиться успехом и вооружим Украину до зубов. В результате успели дать несколько десятков гаубиц и 0 РСЗО против сотен, если не тысяч гаубиц и РСЗО у кацапов.Как же блд так???!!!
І я так теж інколи хочу крикнути! Але, ми і при маленьких порціях/доставок зброї і техніки робимо маленькі успіхи! А що, якщо б нам дали справді ВСЕ І ЗРАЗУ? (на протязі місяця) - то ми б вже на третій місяць, після того, святкували б нашу перемогу!!!
На жаль ні.... Мобілізаційний резерв росії - величезний.. Тому поки в головах росіян є залишки русскомірівського угару... - до того часу їх перемагати тотально - не можна... тому й працює тактика мілких порізів.. Яка потихеньку різну муйню типу ми вяликиє і можем повторить... повинна замінити на жерти нічого, що вони собі думають, та пішли вони в дупу ,хай їх діти воюють ...і так далі От тоді їх і можна буде брати тепленькими....а це час