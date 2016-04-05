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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1255125612571258>
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:а це час

... коли гине щодня 60-100 наших чоловіків (с).

Нічого так не вправляє мізки, як гучна поразка. Виснаження це виснаження і для нас, так у них "буряти" гинуть, а нас Люди.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 14:54

  Vlad442 написав:
  budivelnik написав:а це час

... коли гине щодня 60-100 наших чоловіків (с).

Нічого так не вправляє мізки, як гучна поразка. Виснаження це виснаження і для нас, так у них "буряти" гинуть, а нас Люди.

https://defence-line.org/2022/06/sled-v-sled/
...То же самое и с провалами в экономике, например. Никто не скажет, что правитель – дурак и вор, а его власть – сборище родственников, кумовей и корешей, которые заняты лишь бы чем, а все его усилия направлены для «устройства себя, для развязки своего существования, для сведения обхождения» и далее – по заветам мсье Голохвастова. Понятно, что любая экономика встанет раком. ...

Давайте не будем о том, что видим каждый день.
Просто есть те, кто до конца не понимает происходящее.
- Тупо: НЕ ХОЧЕТ ПОНИМАТЬ!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:07

  detroytred написав:
  Letusrock написав:безпосередньо в моїй області при всій ненависті до русні реально воювати готові (тим більше десь далеко від рідного краю) можливо відсотків 10 чоловіків. Це з тих хто незміг/незхотів виїхати за кордон і не у ЗСУ на даний момент. Ці дані на основі спілкування з багатьма людьми протягом останніх 3 міс. Можливо це лише регіональна проблема - область у складі України лише 75 років, багато людей/сімей десятиліттями на заробітках, які скоріше почуваються вдома будучи в Празі, а схід від карпатських перевалів

Стимули...

Поки в основному, підкреслюю - в основному, діють стимули для пассіонарієв.
Поки їх вистачає. Пассіонаріїв.

Але час іде.
І почне діяти, наприклад, простіший стимул -- гроші закінчуються. Треба їсти, годувати. А де брати...
Підключиться ця категорія.

І т.д.
Стимулів для кожного хомо купа куп.
Для кожного є свій. Від заохочення до примусу.
На патріотах, пассіонаріях великі війни ніколи не велись.
Бо їх дійсно не вистачить.

Не міг зрозуміти, навіщо зараз вимивати гроші зі страни на бляхи. Тепер зрозумів. Була у мужичка заначка 7 тис євро. Міг би сидіти довго, а тут побіг, купив бляху за 6, та восени вже треба записуватися в ВСУ, бо грошей нема.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:12

  Vlad442 написав:Не міг зрозуміти, навіщо зараз вимивати гроші зі страни на бляхи. Тепер зрозумів. Була у мужичка заначка 7 тис євро. Міг би сидіти довго, а тут побіг, купив бляху за 6, та восени вже треба записуватися в ВСУ, бо грошей нема.

А что заставляли покупать людей бляхи на последние гроши? А потом на фронт отправлять будут? :mrgreen:
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alfredhaos написав:А что заставляли покупать людей бляхи на последние гроши?

Біжемо, атож холява скінчиться.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не міг зрозуміти, навіщо зараз вимивати гроші зі страни на бляхи


  alfredhaos написав:А что заставляли покупать людей бляхи на последние гроши? А потом на фронт отправлять будут?


а попередніми оцінками експертів, через бойові дії в Україні безповоротно втрачено близько 500 тисяч авто. Ще близько 300 тисяч покинуло території України. Загалом близько одного мільйона машин вибуло з активної частини автопарку України


https://forinsurer.com/news/22/05/02/41224




Заїхало 100 тис "блях".
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Через бойові дії в Україні безповоротно втрачено близько 500 тисяч авто.

Не вірю.

Посилання не відкривається.
Що під час війни важливіше? Авто, щоб возити дупу, чи валюта, щоб закупати ліки, зброю?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:46

  Hotab написав:
Не міг зрозуміти, навіщо зараз вимивати гроші зі страни на бляхи


  alfredhaos написав:А что заставляли покупать людей бляхи на последние гроши? А потом на фронт отправлять будут?

Станом на початок травня:
Через бойові дії в Україні безповоротно втрачено близько 500 тисяч авто.

https://www-epravda-com-ua.cdn.ampproje ... F686501%2F


Заїхало 100 тис "блях".

Выехало 8 млн, некоторые на авто.
Трудно сказать насколько сейчас актуальна нехватка жоповозов и есть ли она вообще на этом фоне. Скорее нет, чем да.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:47

  Vlad442 написав:
  Hotab написав:Через бойові дії в Україні безповоротно втрачено близько 500 тисяч авто.

Не вірю.

Посилання не відкривається.
Що під час війни важливіше? Авто, щоб возити дупу, чи валюта, щоб закупати ліки, зброю?

А ліки ви чим будете доставляти ? На собі ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:48

  antey1969 написав:Выехало 8 млн, некоторые на авто.
Трудно сказать насколько сейчас актуальна нехватка жоповозов и есть ли она вообще на этом фоне. Скорее нет, чем да.

о! як, вже 8 млн виїхало :)
pesikot
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