Нічого так не вправляє мізки, як гучна поразка. Виснаження це виснаження і для нас, так у них "буряти" гинуть, а нас Люди.
https://defence-line.org/2022/06/sled-v-sled/ ...То же самое и с провалами в экономике, например. Никто не скажет, что правитель – дурак и вор, а его власть – сборище родственников, кумовей и корешей, которые заняты лишь бы чем, а все его усилия направлены для «устройства себя, для развязки своего существования, для сведения обхождения» и далее – по заветам мсье Голохвастова. Понятно, что любая экономика встанет раком. ...
Давайте не будем о том, что видим каждый день. Просто есть те, кто до конца не понимает происходящее. - Тупо: НЕ ХОЧЕТ ПОНИМАТЬ!
Letusrock написав:безпосередньо в моїй області при всій ненависті до русні реально воювати готові (тим більше десь далеко від рідного краю) можливо відсотків 10 чоловіків. Це з тих хто незміг/незхотів виїхати за кордон і не у ЗСУ на даний момент. Ці дані на основі спілкування з багатьма людьми протягом останніх 3 міс. Можливо це лише регіональна проблема - область у складі України лише 75 років, багато людей/сімей десятиліттями на заробітках, які скоріше почуваються вдома будучи в Празі, а схід від карпатських перевалів
Стимули...
Поки в основному, підкреслюю - в основному, діють стимули для пассіонарієв. Поки їх вистачає. Пассіонаріїв.
Але час іде. І почне діяти, наприклад, простіший стимул -- гроші закінчуються. Треба їсти, годувати. А де брати... Підключиться ця категорія.
І т.д. Стимулів для кожного хомо купа куп. Для кожного є свій. Від заохочення до примусу. На патріотах, пассіонаріях великі війни ніколи не велись. Бо їх дійсно не вистачить.
Не міг зрозуміти, навіщо зараз вимивати гроші зі страни на бляхи. Тепер зрозумів. Була у мужичка заначка 7 тис євро. Міг би сидіти довго, а тут побіг, купив бляху за 6, та восени вже треба записуватися в ВСУ, бо грошей нема.
Vlad442 написав:Не міг зрозуміти, навіщо зараз вимивати гроші зі страни на бляхи. Тепер зрозумів. Була у мужичка заначка 7 тис євро. Міг би сидіти довго, а тут побіг, купив бляху за 6, та восени вже треба записуватися в ВСУ, бо грошей нема.
А что заставляли покупать людей бляхи на последние гроши? А потом на фронт отправлять будут?
Не міг зрозуміти, навіщо зараз вимивати гроші зі страни на бляхи
alfredhaos написав:А что заставляли покупать людей бляхи на последние гроши? А потом на фронт отправлять будут?
а попередніми оцінками експертів, через бойові дії в Україні безповоротно втрачено близько 500 тисяч авто. Ще близько 300 тисяч покинуло території України. Загалом близько одного мільйона машин вибуло з активної частини автопарку України