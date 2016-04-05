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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1255125612571258
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 15:48

  tmp01 написав:
  andrijk777 написав:
  tmp01 написав:А мы теперь союзников попрекаем, что нам мало гаубиц дали... Мда ((

"Стесняюсь спросить" ти за кого голосував в 2019 році?
"Попрекаеш" Зеленського, хоч за нього голосував.... Мда ((

C чего такие глубокомысленные выводы?
Лично я голосовал за Порошенко (хоть и не являюсь его особым фанатом).
Просто я из Днепра, хорошо видел методы и результаты работы Коломоя.
И вся эта зеленая пропаганда прошла мимо моих мозгов, к счастью.

Кого мог, я отговаривал в 2019 от голосования за Зе. Понимал, что для страны в целом ничего хорошего не будет.
Но весь уровень предательства - осознаю только сейчас, после начала войны.
Когда отдельные пазлы стали сходиться (((

Самое страшное, что все высокопоставленные предатели остались на своих местах в АП и ведомствах (вроде Портнов только сбежал).
И только и ждут момента, чтобы предать снова в удобный для них час.
А наш народ до сих пор не видит всей картины за красивыми видосиками, не призвал к ответу лично Зе за случившееся!

Рашел время бл...
antey1969
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  #<1 ... 1255125612571258
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