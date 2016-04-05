tmp01 написав:

andrijk777 написав: tmp01 написав: А мы теперь союзников попрекаем, что нам мало гаубиц дали... Мда (( А мы теперь союзников попрекаем, что нам мало гаубиц дали... Мда ((

"Стесняюсь спросить" ти за кого голосував в 2019 році?

"Попрекаеш" Зеленського, хоч за нього голосував.... Мда (( "Стесняюсь спросить" ти за кого голосував в 2019 році?"Попрекаеш" Зеленського, хоч за нього голосував.... Мда ((

C чего такие глубокомысленные выводы?Лично я голосовал за Порошенко (хоть и не являюсь его особым фанатом).Просто я из Днепра, хорошо видел методы и результаты работы Коломоя.И вся эта зеленая пропаганда прошла мимо моих мозгов, к счастью.Кого мог, я отговаривал в 2019 от голосования за Зе. Понимал, что для страны в целом ничего хорошего не будет.Но весь уровень предательства - осознаю только сейчас, после начала войны.Когда отдельные пазлы стали сходиться (((Самое страшное, что все высокопоставленные предатели остались на своих местах в АП и ведомствах (вроде Портнов только сбежал).И только и ждут момента, чтобы предать снова в удобный для них час.А наш народ до сих пор не видит всей картины за красивыми видосиками, не призвал к ответу лично Зе за случившееся!