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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 07 чер, 2022 15:48
tmp01 написав: andrijk777 написав: tmp01 написав:
А мы теперь союзников попрекаем, что нам мало гаубиц дали... Мда ((
"Стесняюсь спросить" ти за кого голосував в 2019 році?
"Попрекаеш" Зеленського, хоч за нього голосував.... Мда ((
C чего такие глубокомысленные выводы?
Лично я голосовал за Порошенко (хоть и не являюсь его особым фанатом).
Просто я из Днепра, хорошо видел методы и результаты работы Коломоя.
И вся эта зеленая пропаганда прошла мимо моих мозгов, к счастью.
Кого мог, я отговаривал в 2019 от голосования за Зе. Понимал, что для страны в целом ничего хорошего не будет.
Но весь уровень предательства - осознаю только сейчас, после начала войны.
Когда отдельные пазлы стали сходиться (((
Самое страшное, что все высокопоставленные предатели остались на своих местах в АП и ведомствах (вроде Портнов только сбежал).
И только и ждут момента, чтобы предать снова в удобный для них час.
А наш народ до сих пор не видит всей картины за красивыми видосиками, не призвал к ответу лично Зе за случившееся!
Нашел же время бл...
Востаннє редагувалось antey1969
в Вів 07 чер, 2022 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 16:20
tmp01 написав:
А наш народ до сих пор не видит всей картины за красивыми видосиками, не призвал к ответу лично Зе за случившееся!
еще напишите что это Зе напал на путина.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 16:22
pesikot написав:
А ліки ви чим будете доставляти ? На собі ?
На вантажівках, а не на бляхах. Якщо не дійшло - купив жлоб автівку, через 2 місяці йому не вистачило на ліки. Він кричить допоможіть, волонтери, ау.
Більш безглуздого рішення важко себе уявити. Може потратити гроші на дороги, а не на ракети, чи проспати підготовку ворога до війни.
Пошкоджені авто в ВУ, але везуть їх аж гай шумить зовсім не у райони бойових дій.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Вів 07 чер, 2022 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 16:28
antey1969 написав:
Трудно сказать насколько сейчас актуальна нехватка жоповозов и есть ли она вообще на этом фоне. Скорее нет, чем да.
Очень даже актуальна! Из Киева в Нико поезда давно не ходят и не скоро еще пойдут. (На автобусе я не поеду, тошнит.) Также и по другим маршрутам, где разбомблено. Машина - это свобода передвижения, в удобное время, с остановками где тебе надо, с любым багажом и т.д.
Машин пострадало немеряно. В Нико от каждого прилета минус несколько машин. А прилеты каждый день и не всегда один раз.. Я молчу за Харьков и Мариуполь, сколько там сгорело. Плюс сколько тысяч украли/отжали и вывезли рашисты.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 16:53
fler написав:
Машин пострадало немеряно. В Нико от каждого прилета минус несколько машин. А прилеты каждый день и не всегда один раз.. Я молчу за Харьков и Мариуполь, сколько там сгорело. Плюс сколько тысяч украли/отжали и вывезли рашисты.
Тільки профіт отримують спекулянти за західної, а тим, кому треба, скористатись цією послугою не реально.
Людям з цих міст не до автівок.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 17:02
Vlad442 написав: pesikot написав:
А ліки ви чим будете доставляти ? На собі ?
На вантажівках, а не на бляхах. Якщо не дійшло - купив жлоб автівку, через 2 місяці йому не вистачило на ліки. Він кричить допоможіть, волонтери, ау.
Більш безглуздого рішення важко себе уявити. Може потратити гроші на дороги, а не на ракети, чи проспати підготовку ворога до війни.
Пошкоджені авто в ВУ, але везуть їх аж гай шумить зовсім не у райони бойових дій.
Черговий рахувальник чужих грошей і визначальник правильності дій..
1 По втратам, за які так сильно переживає рахувальник
Так при активній фазі дій гине на порядок більше ніж в пасивній...
Порівняйте втрати за 8 років пасивної перестрілки з трьома днями під Іловайськом, трьома місяцями в Маріуполі....
Тому так чи інкакше...але кількість загиблих буде меншою до перемоги в привязці до стратегії а не часу...
2 По машинам
А якого милого ви полізли в чужі кишені?
Вас хтось просив робити аналіз?
От я розуміючи що після війни буде багато одноногих пробую притягнути електроавто(легко переробляти для людей з інвалідністю) з китаю під таксі....
Вийде/не вийде - друге питання....
Але мені б не хотілось щоб якийсь неадекват мене в чомусь звинувачував( а разом зі мною і десятки тисяч тих хто з цих 150 000 - притягнув напряму для потреб ЗСУ)
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Додано: Вів 07 чер, 2022 17:05
antey1969 написав: tmp01 написав:
C чего такие глубокомысленные выводы?
Лично я голосовал за Порошенко (хоть и не являюсь его особым фанатом).
Просто я из Днепра, хорошо видел методы и результаты работы Коломоя.
И вся эта зеленая пропаганда прошла мимо моих мозгов, к счастью.
Кого мог, я отговаривал в 2019 от голосования за Зе. Понимал, что для страны в целом ничего хорошего не будет.
Но весь уровень предательства - осознаю только сейчас, после начала войны.
Когда отдельные пазлы стали сходиться (((
Самое страшное, что все высокопоставленные предатели остались на своих местах в АП и ведомствах (вроде Портнов только сбежал).
И только и ждут момента, чтобы предать снова в удобный для них час.
А наш народ до сих пор не видит всей картины за красивыми видосиками, не призвал к ответу лично Зе за случившееся!
Рашел время бл...
Ну да, раньше было ""порохоботы" вы никто и вообще вас мало. И вообще, никакой операции вагнеровцев не было"
А зараз кажуть - не на часі ...
Но у меня вопрос
А когда, как не во время войны, выявлять предателей ?
Или давайте закроем глаза ?
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Додано: Вів 07 чер, 2022 17:10
Vlad442 написав: pesikot написав:
А ліки ви чим будете доставляти ? На собі ?
На вантажівках, а не на бляхах. Якщо не дійшло - купив жлоб автівку, через 2 місяці йому не вистачило на ліки. Він кричить допоможіть, волонтери, ау.
Більш безглуздого рішення важко себе уявити. Може потратити гроші на дороги, а не на ракети, чи проспати підготовку ворога до війни.
Пошкоджені авто в ВУ, але везуть їх аж гай шумить зовсім не у райони бойових дій.
Якщо для тебе бляха - це ауди лохматого року, то питань немає
Але я бачу, що завозять буси, на яких потім розвозять необхідне, куди вантажівка просто не доїде
А про дороги та ракети - краще мовчи.
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Додано: Вів 07 чер, 2022 17:11
pesikot написав:
А когда, как не во время войны, выявлять предателей ?
Зрадників треба виявляти завжди без привязки до війна чи мир...вони нашкодять в будь-якій ситуації
Розганяти зраду вкидами в інфопростір - як на мене під час війни не варто - шкоди більше ніж користі...
От і виходить
Для боротьби з зрадниками - правильніше використовувати СБУ і контррозвідку...
одним з варіантів такої боротьби є прохання до вищеперечислених органів звернути пристальнішу увагу на дії тих хто на кожному кроці кричить все пропало....
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Додано: Вів 07 чер, 2022 17:20
antey1969 написав:
Трудно сказать насколько сейчас актуальна нехватка жоповозов и есть ли она вообще на этом фоне. Скорее нет, чем да.
Сидя в Германии, с развитым общественным транспортом - очень удобно рассуждать о космических кораблях, бороздящих Большой театр
В моём городе только недавно запустили общественный транспорт и то, мало маршрутов
А до этого - либо пешкарусом, либо на велосипеде, либо на жоповозке
А если нужно перевезти нечто тяжелое, так что, на своих двоих ?
Сами не хотите потаскать это на себе ? Нет ? А почему ?
Многие восстанавливают свой бизнес, а там много на ногах не набегаешься да и товар нужно привезти
Поэтому не говорите о том, в чём вы вообще ничего не понимаете, но рассуждаете на серьёзных щах
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