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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1256125712581259
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:28

  Letusrock написав:
безпосередньо в моїй області при всій ненависті до русні реально воювати готові (тим більше десь далеко від рідного краю) можливо відсотків 10 чоловіків. Це з тих хто незміг/незхотів виїхати за кордон і не у ЗСУ на даний момент. Ці дані на основі спілкування з багатьма людьми протягом останніх 3 міс. Можливо це лише регіональна проблема - область у складі України лише 75 років, багато людей/сімей десятиліттями на заробітках, які скоріше почуваються вдома будучи в Празі, а не на сході від Карпат


напевно, беруть приклад з цього чудака? цитата - "Якщо я піду на фронт, мене в перший день завалять. Я ж без досвіду, без тактичних навичок. І чим би я так допоміг країні, скажіть мені, будь ласка?" правда, як показує практика, така відмазка канає тільки для членів обмеженого закритого колективу. для всіх інших - інше...
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В умовах правового режиму воєнного стану Клопков Сергій Миколайович - заступник начальника відділу – головний інженер квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ Сил логістики Збройних Сил України, бажає стати ... суддею Конституційного Суду України за квотою з'їзду суддів України:

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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:38

  Успіх написав:
  airmax78 написав:Так нас готовили союзники к кацапскому наступлению на Донбассе, так вдохновенно говорили о том, что ни в коем случае оно не должно завершиться успехом и вооружим Украину до зубов. В результате успели дать несколько десятков гаубиц и 0 РСЗО против сотен, если не тысяч гаубиц и РСЗО у кацапов.Как же блд так???!!!

І я так теж інколи хочу крикнути!

Але, ми і при маленьких порціях/доставок зброї і техніки робимо маленькі успіхи!
А що, якщо б нам дали справді ВСЕ І ЗРАЗУ? (на протязі місяця) - то ми б вже на третій місяць, після того, святкували б нашу перемогу!!!

они боятся, что к ним прилетит калибр, кинжал (или что там ещё?) с ядерной боеголовкой.
Плюс у каждой страны свой меркантильный интерес. Последний пример Греции: обещали какие-то советские БМП. Но не дадут даже их, пока не получат на их место 100 новых немецких БМП (им видите-ли тоже надо защищать свои острова например от Турции)


  airmax78 написав:вооружим Украину до зубов

Кто такое и когда говорил?

По-моему было как раз наоборот: бесконечный список требований в обмен на "нелетальное" оборудование, в "пробных" количествах, и то "не точно"


  Letusrock написав:
  detroytred написав:саме тільки процес війни може забезпечити продовження терміну існування в такому, як є стані

незгоден. маючи такі величезні валютні надходження за ресурси, тісні звязки з різними Макронами і Шольцами, Путін міг залишатися без проблем при владі ще років 100, без жодних війн, просто нічого не роблячи.


Несмотря на санкции, финансовая подушка России стремительно растет. Об этом пишет Tagesschau.

Резервы Российского государственного фонда увеличились за месяц почти до 200 миллиардов долларов. Недавно нефтегазовый бизнес прибавил более 40 миллиардов долларов, сообщает немецкое издание.

197,7 млрд долларов на 1 июня – это самый высокий показатель с момента вторжения России в Украину и чуть ниже предыдущего рекордного уровня в 197,75 млрд долларов в ноябре 2021 года.

40 млрд баксов = весь лендлиз
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:39

Казалось бы, какая связь войны и легализации каннабиса?
А министр здравоохранения поясняет:

Кабмин поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать», - подчеркнул он.

Следовательно, правительство уже сейчас подготовило законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства"
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