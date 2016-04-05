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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1256125712581259
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:28

  Letusrock написав:
безпосередньо в моїй області при всій ненависті до русні реально воювати готові (тим більше десь далеко від рідного краю) можливо відсотків 10 чоловіків. Це з тих хто незміг/незхотів виїхати за кордон і не у ЗСУ на даний момент. Ці дані на основі спілкування з багатьма людьми протягом останніх 3 міс. Можливо це лише регіональна проблема - область у складі України лише 75 років, багато людей/сімей десятиліттями на заробітках, які скоріше почуваються вдома будучи в Празі, а не на сході від Карпат


напевно, беруть приклад з цього чудака? цитата - "Якщо я піду на фронт, мене в перший день завалять. Я ж без досвіду, без тактичних навичок. І чим би я так допоміг країні, скажіть мені, будь ласка?" правда, як показує практика, така відмазка канає тільки для членів обмеженого закритого колективу. для всіх інших - інше...
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В умовах правового режиму воєнного стану Клопков Сергій Миколайович - заступник начальника відділу – головний інженер квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ Сил логістики Збройних Сил України, бажає стати ... суддею Конституційного Суду України за квотою з'їзду суддів України:

https://sud.ua/ru/news/sud-info/240229- ... u-ukrayini
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 17:39

Казалось бы, какая связь войны и легализации каннабиса?
А министр здравоохранения поясняет:

Кабмин поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать», - подчеркнул он.

Следовательно, правительство уже сейчас подготовило законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства"
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 18:20

  Kudrjavuy написав:Давайте не будем о том, что видим каждый день.
Просто есть те, кто до конца не понимает происходящее.
- Тупо: НЕ ХОЧЕТ ПОНИМАТЬ!


И что вы, скажите пожалуйста, понимаете?
А еще лучше, что вы лично такого видете, что так много "Умно: ВСЕ ПОНИМАЕТЕ?"

Просветите, пожалуйста, меня томящегося в неведении...

Желательно по пунктам и с аргументами.

Или вы опять тут, чисто в формате "нас сливают, все пропало" вещаете ?
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 18:25

  Vlad442 написав:
  Hotab написав:Через бойові дії в Україні безповоротно втрачено близько 500 тисяч авто.

Не вірю.

Посилання не відкривається.
Що під час війни важливіше? Авто, щоб возити дупу, чи валюта, щоб закупати ліки, зброю?


А что-то не совсем понимаю, какое отношение имеют личные сбережения населения к потребностям государства в оружии и медикаментах ?
Насколько я помню, завозить транспорт без пошлин разрешено только частным лицам.

В какой момент вы решили, что частное должно стать общим ?
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vlad442 написав:Не вірю

З двох джерел читав. Можливо всі з одного початкового, хз.
  Vlad442 написав:Посилання не відкривається

Давно замінене на робоче.
  Vlad442 написав:Що під час війни важливіше?

Здається будівельних казав: " важливіше бізнес". Бізнес не буває без транспорту.
Та і зараз взагалі чітка проблема з транспортом. Бла-бла навіть не встигаю розмістити, коли їду кудись. Виривають через пару годин. Не дивлячись на ціну.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:05

  Hotab написав:
  Vlad442 написав:Не вірю

З двох джерел читав. Можливо всі з одного початкового, хз.
  Vlad442 написав:Посилання не відкривається

Давно замінене на робоче.
  Vlad442 написав:Що під час війни важливіше?

Здається будівельних казав: " важливіше бізнес". Бізнес не буває без транспорту.
Та і зараз взагалі чітка проблема з транспортом. Бла-бла навіть не встигаю розмістити, коли їду кудись. Виривають через пару годин. Не дивлячись на ціну.

Але всіляки antey1969 & Vlad442 пишуть, що транспорт - то не важливо

Чи то дурні, чи то зрадники
Схиляюсь в бік останього
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:14

Мене постійно дивувало чому часто трапляється така логіка: розглядаються негативні моменти (тобто вся картинка, реалії) і раптом висновок --- так що? Всепропало? Лапки до гори?

Ніяк не міг зрозуміти чому такий висновок...
Нещодавно сам допетрив -- це так побудована психіка військового та цивільного.
От фаховому військовому все одно обставини ... він повинен виконати свою задачу, функцію. І буде виконувати навіть, якщо дійсно всепропало, дійсно ситуація гірше нікуди. Йому все одно, він буде виконувати функцію, якщо вже залучений в колективному процесі служби.
А цивільному або нефаховому всл важливі умови, обставини, настрій, бо вони впливають на його функціонал. Тобто він ще буде розмірковувати робити свою справу, виконувати покладену функцію чи ні.

І от підтвердження від Бутусова прямим текстом:
"Оці постачання американської зброї не змінять самі по собі ситуацію. Це залежить від наших дій. Коли цих дискурсів, цих слів армія не чує, звичайно, у людей фахових, у людей, які вмотивовані, це викликає питання, вони ідуть в бій все одно.

А в людей, які не мають такої мотивації чи підготовки, це може привести до розпачу, і потім ми бачимо в інтернеті певні відео, які не відображають реальність. Тому що переважна більшість людей на фронті налаштовані на перемогу, незважаючи ні на що. Готові вести бій до кінця і докладають всіх зусиль, щоб цю перемогу здобути."
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/05/30/7349342/
Тобто: да хоч увесь негатив буде відкрито подаватися, а всл будуть робити свою справу також само.

Бутусов вказує навіть на більше:
"Звичайно, армія, люди на війні, у нас же народна армія, сотні тисяч людей, всі хочуть бачити більше реалізму в новинах і розуміння суспільством, керівництвом того тяжкого становища, тих тяжких умов, в яких ведуться бойові дії. Такий реалізм, я думаю, потрібен нам усім. "

На необхідність розуміння ...
На те, що реалізм потрібен.
А не тільки підбадьорюючі заклики.
detroytred
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