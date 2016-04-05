Додано: Вів 07 чер, 2022 19:14

Мене постійно дивувало чому часто трапляється така логіка: розглядаються негативні моменти (тобто вся картинка, реалії) і раптом висновок --- так що? Всепропало? Лапки до гори?Ніяк не міг зрозуміти чому такий висновок...Нещодавно сам допетрив -- це так побудована психіка військового та цивільного.От фаховому військовому все одно обставини ... він повинен виконати свою задачу, функцію. І буде виконувати навіть, якщо дійсно всепропало, дійсно ситуація гірше нікуди. Йому все одно, він буде виконувати функцію, якщо вже залучений в колективному процесі служби.А цивільному або нефаховому всл важливі умови, обставини, настрій, бо вони впливають на його функціонал. Тобто він ще буде розмірковувати робити свою справу, виконувати покладену функцію чи ні.І от підтвердження від Бутусова прямим текстом:"Оці постачання американської зброї не змінять самі по собі ситуацію. Це залежить від наших дій. Коли цих дискурсів, цих слів армія не чує, звичайно, у людей фахових, у людей, які вмотивовані, це викликає питання, вони ідуть в бій все одно.А в людей, які не мають такої мотивації чи підготовки, це може привести до розпачу, і потім ми бачимо в інтернеті певні відео, які не відображають реальність. Тому що переважна більшість людей на фронті налаштовані на перемогу, незважаючи ні на що. Готові вести бій до кінця і докладають всіх зусиль, щоб цю перемогу здобути."Тобто: да хоч увесь негатив буде відкрито подаватися, а всл будуть робити свою справу також само.Бутусов вказує навіть на більше:"Звичайно, армія, люди на війні, у нас же народна армія, сотні тисяч людей, всі хочуть бачити більше реалізму в новинах і розуміння суспільством, керівництвом того тяжкого становища, тих тяжких умов, в яких ведуться бойові дії. Такий реалізм, я думаю, потрібен нам усім. "На необхідність розуміння ...На те, що реалізм потрібен.А не тільки підбадьорюючі заклики.