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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1257125812591260
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:32

  wild.tomcat написав:
  Letusrock написав:
безпосередньо в моїй області при всій ненависті до русні реально воювати готові (тим більше десь далеко від рідного краю) можливо відсотків 10 чоловіків. Це з тих хто незміг/незхотів виїхати за кордон і не у ЗСУ на даний момент. Ці дані на основі спілкування з багатьма людьми протягом останніх 3 міс. Можливо це лише регіональна проблема - область у складі України лише 75 років, багато людей/сімей десятиліттями на заробітках, які скоріше почуваються вдома будучи в Празі, а не на сході від Карпат


напевно, беруть приклад з цього чудака? цитата - "Якщо я піду на фронт, мене в перший день завалять. Я ж без досвіду, без тактичних навичок. І чим би я так допоміг країні, скажіть мені, будь ласка?" правда, як показує практика, така відмазка канає тільки для членів обмеженого закритого колективу. для всіх інших - інше...


:D да лысый дурачка включил конечно---это как потап с каменской ответили на вопрос почему не вернулись с европы после войнв-ПОТОМУ ЧТО САМОЛЁТЫ НЕ ЛЕТАЮТ :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:34

  konstantin kirovograd написав:
:D да лысый дурачка включил конечно---это как потап с каменской ответили на вопрос почему не вернулись с европы после войнв-ПОТОМУ ЧТО САМОЛЁТЫ НЕ ЛЕТАЮТ :lol:

Но ты Потапа осуждаешь, а Лысого нет
Вот такая разница
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:35

  Igneus написав:В умовах правового режиму воєнного стану Клопков Сергій Миколайович - заступник начальника відділу – головний інженер квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ Сил логістики Збройних Сил України, бажає стати ... суддею Конституційного Суду України за квотою з'їзду суддів України:

https://sud.ua/ru/news/sud-info/240229- ... u-ukrayini

это прямо как по ленину-даже кухарка может руководить государством! :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:36

  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:
:D да лысый дурачка включил конечно---это как потап с каменской ответили на вопрос почему не вернулись с европы после войнв-ПОТОМУ ЧТО САМОЛЁТЫ НЕ ЛЕТАЮТ :lol:

Но ты Потапа осуждаешь, а Лысого нет
Вот такая разница

где видно что я его не осуждаю-что ты вечно к всему придираеся
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:44

  konstantin kirovograd написав:
  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:
:D да лысый дурачка включил конечно---это как потап с каменской ответили на вопрос почему не вернулись с европы после войнв-ПОТОМУ ЧТО САМОЛЁТЫ НЕ ЛЕТАЮТ :lol:

Но ты Потапа осуждаешь, а Лысого нет
Вот такая разница

где видно что я его не осуждаю-что ты вечно к всему придираеся


Так ты Лысого не осудил ...

Действительно, где видно, что ты Лысого не осудил ...

Так покажи это
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:48

  pesikot написав:
  detroytred написав:Нещодавно сам допетрив -- це так побудована психіка військового та цивільного.
От фаховому військовому все одно обставини ... він повинен виконати свою задачу, функцію. І буде виконувати навіть, якщо дійсно всепропало, дійсно ситуація гірше нікуди. Йому все одно, він буде виконувати функцію, якщо вже залучений в колективному процесі служби.
А цивільному або нефаховому всл важливі умови, обставини, настрій, бо вони впливають на його функціонал. Тобто він ще буде розмірковувати робити свою справу, виконувати покладену функцію чи ні.


Ты тупой и читай, что я написал ниже

Сейчас в военное время, есть много гражданских, которые выполняют свою работу
Они не раздумывают, а берут и делают

Пример ?
Наши комунальщики - восстановливали под обстрелами электро и газо-снабжение

Когда всё прекратилось - восстанавливали всё что могли

Песікот, йди на ...

Тупий це ти, бо вказуєш на виключення, яке підтверджує правило.
А більшість -- у підвалах, метро і т.д. пересиджувала.
Як мінімум, під дахом.
Більшість підприємств (цивільних) не працювало.
І це нормально. Для більшості.

І саме для більшості реалії подаються в рожевому кольорі.
Про що і каже Бутусов:" Ми не можемо в новинах оголосити і 5% того, що відбувається насправді, того, що стосується самого ходу бойових дій.".
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 07 чер, 2022 19:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 19:54

  detroytred написав:Песікот, йди на ...

Тупий це ти, бо вказуєш на виключення, яке підтверджує правило.
А більшість -- у підвалах, метро і т.д. пересиджувала.
Як мінімум, під дахом.
Більшість підприємств (цивільних) не працювало.
І це нормально. Для більшості.

Нет, это было правило, а не исключение

А тебе - это понять сложно, потому что, ты тупое

Сидело 3 месяца и молчало, а теперь гадишь на всех
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 20:01

  pesikot написав:
  detroytred написав:Песікот, йди на ...

Тупий це ти, бо вказуєш на виключення, яке підтверджує правило.
А більшість -- у підвалах, метро і т.д. пересиджувала.
Як мінімум, під дахом.
Більшість підприємств (цивільних) не працювало.
І це нормально. Для більшості.

Нет, это было правило, а не исключение

А тебе - это понять сложно, потому что, ты тупое

Сидело 3 месяца и молчало, а теперь гадишь на всех

Песікот, йди на ...
Правило -- це коли більшість цивільних так би само, як комунальники, працювало.
Але працювали тільки виключення.
Це факт. Реальність, а не твої вигадки.


Це ти не в стані зрозуміти нехай не мене, так Бутусова. Бо тупий.
Та брехливий (прибрехав, що я "гажу на всех").
Подивись, усі твої тупі випади (до речі не тільки на мене) побудовані на подібній брехні. Зі стелі, безпідставно. Примітивно
демагогічними прийомами.
Гажу)) Да ще й на всіх))

Ти ще й агресивно кусючий. Кидаєшся постійно на форумчан. Це теж факт.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 07 чер, 2022 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 20:06

  budivelnik написав:
  Vlad442 написав:
  pesikot написав:А ліки ви чим будете доставляти ? На собі ?
На вантажівках, а не на бляхах. Якщо не дійшло - купив жлоб автівку, через 2 місяці йому не вистачило на ліки. Він кричить допоможіть, волонтери, ау.
Більш безглуздого рішення важко себе уявити. Може потратити гроші на дороги, а не на ракети, чи проспати підготовку ворога до війни.
Пошкоджені авто в ВУ, але везуть їх аж гай шумить зовсім не у райони бойових дій.
Черговий рахувальник чужих грошей і визначальник правильності дій..
1 По втратам, за які так сильно переживає рахувальник
Так при активній фазі дій гине на порядок більше ніж в пасивній...
Порівняйте втрати за 8 років пасивної перестрілки з трьома днями під Іловайськом, трьома місяцями в Маріуполі....
Тому так чи інкакше...але кількість загиблих буде меншою до перемоги в привязці до стратегії а не часу...
2 По машинам
А якого милого ви полізли в чужі кишені?
Вас хтось просив робити аналіз?
От я розуміючи що після війни буде багато одноногих пробую притягнути електроавто(легко переробляти для людей з інвалідністю) з китаю під таксі....
Вийде/не вийде - друге питання....
Але мені б не хотілось щоб якийсь неадекват мене в чомусь звинувачував( а разом зі мною і десятки тисяч тих хто з цих 150 000 - притягнув напряму для потреб ЗСУ)

1 Не зрозумів. Ви читали, що цитуєте?

2 Це моя кишеня. Бюджет. Хтось зробив перекупам пільги за мій рахунок, а коли я звернусь за компенсацією на пошкоджене житло, буде казати "держитесь, денег нет".
Мораль. У державі війна, виводити валюту під дуповозку, щоб на маршрутці не кататися - соромно.
Ви притягли і подарували ЗСУ? Насправді? Тоді ви виключення. Для таких можно було доповнити фразою "машин, які передаються до ЗСУ". Може у вас там на Західній машину пошкодило вщет і ви привезли нову, щоб бабусю до лікарні возити? Ага-Ага.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Сидя в Германии, с развитым общественным транспортом - очень удобно рассуждать о космических кораблях, бороздящих Большой театр

В моём городе только недавно запустили общественный транспорт и то, мало маршрутов
А до этого - либо пешкарусом, либо на велосипеде, либо на жоповозке

А если нужно перевезти нечто тяжелое, так что, на своих двоих ?
Сами не хотите потаскать это на себе ? Нет ? А почему ?

Не треба перебільшувати. В тих, в кого була машина, в тих вона є. Вщент пошкодило небагато. Коли посікло осколками, чи побило скло, їздити можна. Головне - ті люди з Харкова, наприклад, не поїдуть до Польщі, та не будуть гнати собі автівку. Це закон для перекупів-мародерів, а не для постраждалих.
Vlad442
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