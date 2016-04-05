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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1258125912601261
Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 21:42

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 21:43

Чую вибухи, тільки що під вікном танки проїхали. Й думки нема, як би привезти бляху, а львівські перекупи сидять у тиші, та рахують прибутки - скільки там мільярдів бюджет не дополучив? Ті хто стоять у чергах, в них пошкоджені автівки - ХА, вони волонтери та везуть переоформити на ЗСУ - ХА-ХА, ці машини через місяць опиняться на Сході, та будуть допомагати бізнесу під обстрілами - ХА-ХА-ХА.
Противно. Сидять у тилу, та мародерять.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 21:51

  Vlad442 написав:Чую вибухи, тільки що під вікном танки проїхали. Й думки нема, як би привезти бляху, а львівські перекупи сидять у тиші, та рахують прибутки - скільки там мільярдів бюджет не дополучив? Ті хто стоять у чергах, в них пошкоджені автівки - ХА, вони волонтери та везуть переоформити на ЗСУ - ХА-ХА, ці машини через місяць опиняться на Сході, та будуть допомагати бізнесу під обстрілами - ХА-ХА-ХА.
Противно. Сидять у тилу, та мародерять.

:mrgreen:
НЕ разгоняйте зраду!
У нас, всё равно нет газа, бензина, солярки.
А если, где-то и есть, то по ценам ... к которым ещё не привыкли.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 21:52

  Schmit написав:youtube

Хто це? Чому воно таке косноязичне? Не зміг дослухати.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:НЕ разгоняйте зраду!

Це не зрада, це як дати голодуючим людям на війні... пільгі на придбання авто. Бінго.
Коли нема хліба, скоштуйте пирожне.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 22:01

  Vlad442 написав:
  Kudrjavuy написав:НЕ разгоняйте зраду!

Це не зрада, це як дати голодуючим людям на війні... пільгі на придбання авто. Бінго.
Коли нема хліба, скоштуйте пирожне.

Не было бы льгот - не было бы и завоза авто массового. Бюджет ни потерял, ни получил ничего по сути.
Кто не думает на шаг вперед и покупает на последние бляху - его проблемы, все взрослые люди.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 22:04

  Vlad442 написав:
  Kudrjavuy написав:НЕ разгоняйте зраду!

Це не зрада, це як дати голодуючим людям на війні... пільгі на придбання авто. Бінго.
Коли нема хліба, скоштуйте пирожне.

Я Вас понимаю, но факт - есть.
У пацанов появился транспорт.
И относительно достаточно - такого уже нет, как в 15 когда ЛУаЗы разбитые ремонтировали, собирали, или 66е... .
Уже благо - другое дело что по стоимости ввезённых машин не было ограничения - согласен.(кому на передке нужен ролс-ройс?)
Или население - те, кто пострадал ещё большинство не заявило.
Для "них" Война уже выиграна - из под Киева отбросили - а остальные ,...
- как и раньше.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alfredhaos написав:Не было бы льгот - не было бы и завоза авто массового. Бюджет ни потерял, ни получил ничего по сути.

Завезли би потім. Бюджет получив би.

Зараз мені вигідніше купити в ЄС нове авто, отримати відшкодування ПДВ, та ввезти його в Україну, ніж купити те саме авто у дилера тут.

Ці гроші, коли б не просрали на бляхи, могли потратити в Україні, випити кави, купити житло, купити облігації уряду, відкрити бізнес, запустити мультіплікатор, а не скиглити потім "як же нам жити, треба допомога, гуманітарка, тарифи, комуналка".
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 07 чер, 2022 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Kudrjavuy написав:У пацанов появился транспорт.

Так і написали би у законі "на потреби ЗСУ". Переоформити на ЗСУ, може протягом року, чи заплатити усі мита.
Vlad442
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