Чую вибухи, тільки що під вікном танки проїхали. Й думки нема, як би привезти бляху, а львівські перекупи сидять у тиші, та рахують прибутки - скільки там мільярдів бюджет не дополучив? Ті хто стоять у чергах, в них пошкоджені автівки - ХА, вони волонтери та везуть переоформити на ЗСУ - ХА-ХА, ці машини через місяць опиняться на Сході, та будуть допомагати бізнесу під обстрілами - ХА-ХА-ХА. Противно. Сидять у тилу, та мародерять.
Це не зрада, це як дати голодуючим людям на війні... пільгі на придбання авто. Бінго. Коли нема хліба, скоштуйте пирожне.
Я Вас понимаю, но факт - есть. У пацанов появился транспорт. И относительно достаточно - такого уже нет, как в 15 когда ЛУаЗы разбитые ремонтировали, собирали, или 66е... . Уже благо - другое дело что по стоимости ввезённых машин не было ограничения - согласен.(кому на передке нужен ролс-ройс?) Или население - те, кто пострадал ещё большинство не заявило. Для "них" Война уже выиграна - из под Киева отбросили - а остальные ,... - как и раньше.
alfredhaos написав:Не было бы льгот - не было бы и завоза авто массового. Бюджет ни потерял, ни получил ничего по сути.
Завезли би потім. Бюджет получив би.
Зараз мені вигідніше купити в ЄС нове авто, отримати відшкодування ПДВ, та ввезти його в Україну, ніж купити те саме авто у дилера тут.
Ці гроші, коли б не просрали на бляхи, могли потратити в Україні, випити кави, купити житло, купити облігації уряду, відкрити бізнес, запустити мультіплікатор, а не скиглити потім "як же нам жити, треба допомога, гуманітарка, тарифи, комуналка".
https://patrioty.org.ua/politic/ne-treb ... 24215.html Болгарія не планує постачати Україні зброю і просить не порушувати це питання кожні два тижні. На думку болгарської влади, країна і без того надає достатньо допомоги українцям. Про це прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив на брифінгу у вівторок, 7 червня. Його слова наводить місцеве видання БГНЕС, передають Патріоти України.
"Я не думаю, що кожні два тижні ми повинні знову порушувати цю тему. Те, що ми зробили для України на рівні підтримки біженців, на рівні коштів... Ми запровадили всі види гуманітарної допомоги, ми будемо ремонтувати техніку – бойові машини, ми підтримали всі заходи, коли йдеться про санкції проти Росії", – заявив Петков.