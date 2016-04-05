alfredhaos написав:Не было бы льгот - не было бы и завоза авто массового. Бюджет ни потерял, ни получил ничего по сути.
Завезли би потім. Бюджет получив би.
Зараз мені вигідніше купити в ЄС нове авто, отримати відшкодування ПДВ, та ввезти його в Україну, ніж купити те саме авто у дилера тут.
Ці гроші, коли б не просрали на бляхи, могли потратити в Україні, випити кави, купити житло, купити облігації уряду, відкрити бізнес, запустити мультіплікатор, а не скиглити потім "як же нам жити, треба допомога, гуманітарка, тарифи, комуналка".
https://patrioty.org.ua/politic/ne-treb ... 24215.html Болгарія не планує постачати Україні зброю і просить не порушувати це питання кожні два тижні. На думку болгарської влади, країна і без того надає достатньо допомоги українцям. Про це прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив на брифінгу у вівторок, 7 червня. Його слова наводить місцеве видання БГНЕС, передають Патріоти України.
"Я не думаю, що кожні два тижні ми повинні знову порушувати цю тему. Те, що ми зробили для України на рівні підтримки біженців, на рівні коштів... Ми запровадили всі види гуманітарної допомоги, ми будемо ремонтувати техніку – бойові машини, ми підтримали всі заходи, коли йдеться про санкції проти Росії", – заявив Петков.
Конгрес США оприлюднив підсумковий звіт про надані Україні озброєння у рамках протистояння повномасштабному вторгненню Росії. У відомстві розповіли, скільки і якої зброї отримали українські військові від американських колег, починаючи з 24 лютого.
6500 переносних протиракетних комплексів Javelin; 20000 гранатометів AT4; 1500 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger; 108 гаубиць М777 і 220 тис. снарядів до них; 121 тактичний ударний безпілотник Phoenix Ghost; 700 безпілотників-камікадзе Switchblade (модифікації не вказані); 200 бронетранспортерів М113; сотні бронеавтомобілів Humvee; 20 вертольотів Мі-17; 7500 одиниць стрілецької зброї та 50 млн набоїв до неї; 4 реактивних системи залпового вогню Himars.