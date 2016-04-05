alfredhaos написав:Не было бы льгот - не было бы и завоза авто массового. Бюджет ни потерял, ни получил ничего по сути.
Завезли би потім. Бюджет получив би.
Зараз мені вигідніше купити в ЄС нове авто, отримати відшкодування ПДВ, та ввезти його в Україну, ніж купити те саме авто у дилера тут.
Ці гроші, коли б не просрали на бляхи, могли потратити в Україні, випити кави, купити житло, купити облігації уряду, відкрити бізнес, запустити мультіплікатор, а не скиглити потім "як же нам жити, треба допомога, гуманітарка, тарифи, комуналка".
https://patrioty.org.ua/politic/ne-treb ... 24215.html Болгарія не планує постачати Україні зброю і просить не порушувати це питання кожні два тижні. На думку болгарської влади, країна і без того надає достатньо допомоги українцям. Про це прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив на брифінгу у вівторок, 7 червня. Його слова наводить місцеве видання БГНЕС, передають Патріоти України.
"Я не думаю, що кожні два тижні ми повинні знову порушувати цю тему. Те, що ми зробили для України на рівні підтримки біженців, на рівні коштів... Ми запровадили всі види гуманітарної допомоги, ми будемо ремонтувати техніку – бойові машини, ми підтримали всі заходи, коли йдеться про санкції проти Росії", – заявив Петков.
Конгрес США оприлюднив підсумковий звіт про надані Україні озброєння у рамках протистояння повномасштабному вторгненню Росії. У відомстві розповіли, скільки і якої зброї отримали українські військові від американських колег, починаючи з 24 лютого.
6500 переносних протиракетних комплексів Javelin; 20000 гранатометів AT4; 1500 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger; 108 гаубиць М777 і 220 тис. снарядів до них; 121 тактичний ударний безпілотник Phoenix Ghost; 700 безпілотників-камікадзе Switchblade (модифікації не вказані); 200 бронетранспортерів М113; сотні бронеавтомобілів Humvee; 20 вертольотів Мі-17; 7500 одиниць стрілецької зброї та 50 млн набоїв до неї; 4 реактивних системи залпового вогню Himars.
Vlad442 написав:Чую вибухи, тільки що під вікном танки проїхали. Й думки нема, як би привезти бляху, а львівські перекупи сидять у тиші, та рахують прибутки - скільки там мільярдів бюджет не дополучив? Ті хто стоять у чергах, в них пошкоджені автівки - ХА, вони волонтери та везуть переоформити на ЗСУ - ХА-ХА, ці машини через місяць опиняться на Сході, та будуть допомагати бізнесу під обстрілами - ХА-ХА-ХА. Противно. Сидять у тилу, та мародерять.
Виходити потрібно з того, що на сьогодні в Україні: - найбідніше населення у Європі; - найдорожчі автомобілі у Європі (очевидно через надмірне оподаткування); - як наслідок - найстаріший, найменш екологічний автопарк у Європі. У результаті на ринку досі присутні тисячі 40-річних авто, безпека яких нижче нуля, а ціни на цей металобрухт тримаються 1-2 і більше к$. На це ви уваги не звертаєте. Для вас головне "Якщо в мене корова здохла, то хай у сусіда дві" - ось ваша позиція. Проблема багатьох українців - мізерне містечкове мислення з нотками совка і печерного соціалізму. З такою життєвою філософією обирали за гречку шо попало і по приколу усі 30 років, а тепер – розплата – війна.
Спецслужби неодноразово закликали не публікувати інформацію про важливі стратегічні об’єкти, адже своїми діями можна стати помічником ворога. Яскравий приклад стався на Миколаївщині. Один з депутатів опублікував допис, у якому вихвалявся сучасним обладнанням. Через кілька днів туди влучила ворожа ракета. https://pivdenukraine.com.ua/2022/06/08 ... -raketami/
Vlad442 написав:Так і написали би у законі "на потреби ЗСУ".
частково згоден з Влад442, потрібно було в законі ввести купу обмежень (наприклад тільки буси і позашляховики, віком від 5 до 15 років і ціна до 5 тис евро). А то завозять "бідні" українці всякі спорткари під 100 тис евро, а польські/словацькі митники перепитують "у вас там точно війна?" Я живу неподалік словацького кордону, бачу купу людей які користуючись моментом обновили авто, хоч особливої потреби небуло. Плюс в МРЕО постійно черги, двори перекупів завалені автомобілями. А в той же час хлопці з ЗСУ самі скидуються щоб купити собі хоч якийсь 20-30 річний Т4. Погоджуюсь з тим що ситуація несправедлива по відношенню до жителів постраждалих областей, які неможуть з різних причин цим скористатися. P.S. Мені особисто їжа в горло не лізе за останні місяці, не те щоб думати про нове авто (хоч хтось скаже що це мої особисті психологічні проблеми)
Востаннє редагувалось Letusrock в Сер 08 чер, 2022 09:47, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:Спецслужби неодноразово закликали не публікувати інформацію про важливі стратегічні об’єкти, адже своїми діями можна стати помічником ворога. Яскравий приклад стався на Миколаївщині. Один з депутатів опублікував допис, у якому вихвалявся сучасним обладнанням. Через кілька днів туди влучила ворожа ракета. https://pivdenukraine.com.ua/2022/06/08 ... -raketami/
а безугла знає про це? вона вже СБУ поставила на вуха? чи "своїм" можна світити шо попало? зараз в дописі того депутата відсутнє посилання де госпіталь розміщений. відредагував?
Востаннє редагувалось mephala в Сер 08 чер, 2022 09:49, всього редагувалось 1 раз.