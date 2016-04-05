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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1259126012611262
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 09:47

по моему бляхи это оффтоп. люди астанавитесь
Институт изучения войны США сообщает, что россияне начали отводить свои войска с позиций в Запорожской области. Аналитики назвали две возможные причины этого:

или для того, чтобы перевести поврежденные части в тыловые районы,
или для усиления российской обороны на северо-западе Херсонской области.

Где сейчас находятся военные, которые уже покинули свои позиции – точно неизвестно.

https://zn.ua/POLITICS/rossijane-nachal ... e-isw.html


Пока Россия сосредоточилась на наступлении центрального сектора Донбасса, она остается в обороне на своих флангах, указывают аналитики британской разведки.

«В настоящее время российские войска продолжают пытаться атаковать Северодонецк с трех направлений, однако украинская оборона держится. Маловероятно, что за последние 24 часа любая сторона приобрела значительные успехи», - говорится в сообщении.

В то же время, украинские войска недавно достигли определенных успехов в контратаке на юго-западной Херсонщине, в том числе восстановив позиции на восточном берегу реки Ингулец.

«Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, Россия и Украина сталкиваются с схожими проблемами в поддержке линии обороны, одновременно освобождая боеспособные боевые подразделения для наступательных действий», - указывают в Минобороны Британии.

https://zn.ua/POLITICS/rossijane-nachal ... e-isw.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 10:46

  vitaliian написав:
Конгрес США оприлюднив підсумковий звіт про надані Україні озброєння у рамках протистояння повномасштабному вторгненню Росії. У відомстві розповіли, скільки і якої зброї отримали українські військові від американських колег, починаючи з 24 лютого.

6500 переносних протиракетних комплексів Javelin;
20000 гранатометів AT4;
1500 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger;
108 гаубиць М777 і 220 тис. снарядів до них;
121 тактичний ударний безпілотник Phoenix Ghost;
700 безпілотників-камікадзе Switchblade (модифікації не вказані);
200 бронетранспортерів М113;
сотні бронеавтомобілів Humvee;
20 вертольотів Мі-17;
7500 одиниць стрілецької зброї та 50 млн набоїв до неї;
4 реактивних системи залпового вогню Himars.

https://glavcom.ua/news/skilki-i-yakoji ... 51431.html

Непогані поставки, особливо тішить 220К снарядів.
Але все-таки у порівнянні з ленд-лізом 41/44 це мізерні поставки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 10:59

Ну пока по лендлизу ещë ничего не пришло. Ждëмс.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 11:15

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vitaliian
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  #<1 ... 1259126012611262
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