Пока Россия сосредоточилась на наступлении центрального сектора Донбасса, она остается в обороне на своих флангах, указывают аналитики британской разведки.
«В настоящее время российские войска продолжают пытаться атаковать Северодонецк с трех направлений, однако украинская оборона держится. Маловероятно, что за последние 24 часа любая сторона приобрела значительные успехи», - говорится в сообщении.
В то же время, украинские войска недавно достигли определенных успехов в контратаке на юго-западной Херсонщине, в том числе восстановив позиции на восточном берегу реки Ингулец.
«Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, Россия и Украина сталкиваются с схожими проблемами в поддержке линии обороны, одновременно освобождая боеспособные боевые подразделения для наступательных действий», - указывают в Минобороны Британии.
Конгрес США оприлюднив підсумковий звіт про надані Україні озброєння у рамках протистояння повномасштабному вторгненню Росії. У відомстві розповіли, скільки і якої зброї отримали українські військові від американських колег, починаючи з 24 лютого.
6500 переносних протиракетних комплексів Javelin; 20000 гранатометів AT4; 1500 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger; 108 гаубиць М777 і 220 тис. снарядів до них; 121 тактичний ударний безпілотник Phoenix Ghost; 700 безпілотників-камікадзе Switchblade (модифікації не вказані); 200 бронетранспортерів М113; сотні бронеавтомобілів Humvee; 20 вертольотів Мі-17; 7500 одиниць стрілецької зброї та 50 млн набоїв до неї; 4 реактивних системи залпового вогню Himars.