Пока Россия сосредоточилась на наступлении центрального сектора Донбасса, она остается в обороне на своих флангах, указывают аналитики британской разведки.
«В настоящее время российские войска продолжают пытаться атаковать Северодонецк с трех направлений, однако украинская оборона держится. Маловероятно, что за последние 24 часа любая сторона приобрела значительные успехи», - говорится в сообщении.
В то же время, украинские войска недавно достигли определенных успехов в контратаке на юго-западной Херсонщине, в том числе восстановив позиции на восточном берегу реки Ингулец.
«Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, Россия и Украина сталкиваются с схожими проблемами в поддержке линии обороны, одновременно освобождая боеспособные боевые подразделения для наступательных действий», - указывают в Минобороны Британии.
Конгрес США оприлюднив підсумковий звіт про надані Україні озброєння у рамках протистояння повномасштабному вторгненню Росії. У відомстві розповіли, скільки і якої зброї отримали українські військові від американських колег, починаючи з 24 лютого.
6500 переносних протиракетних комплексів Javelin; 20000 гранатометів AT4; 1500 переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger; 108 гаубиць М777 і 220 тис. снарядів до них; 121 тактичний ударний безпілотник Phoenix Ghost; 700 безпілотників-камікадзе Switchblade (модифікації не вказані); 200 бронетранспортерів М113; сотні бронеавтомобілів Humvee; 20 вертольотів Мі-17; 7500 одиниць стрілецької зброї та 50 млн набоїв до неї; 4 реактивних системи залпового вогню Himars.
vladimir07 написав:Сколько прогнозов на падение, но никто не пишет при каком курсе это будет. При 35 ?
Ви, в Києві не розумієте, що війна йде, що вона на закінчилась, не законсервувалась, як у 15-ом. Не локалізувалася на Донбасі. Коли за вікном не чути вибухів, можно подумати про ціни, та курс. Але... Зеленський казав учора "Я хотел бы, чтобы люди понимали, что война может быть везде, потому что если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно. Куда он дальше может пойти? ... И может быть любое возвращение на те территории, которые были где-то оккупированы".
Так нас готовили союзники к кацапскому наступлению на Донбассе, так вдохновенно говорили о том, что ни в коем случае оно не должно завершиться успехом и вооружим Украину до зубов. В результате успели дать несколько десятков гаубиц и 0 РСЗО против сотен, если не тысяч гаубиц и РСЗО у кацапов. Как же блд так???!!!
Західна логіка вкладається у два пункти: 1. Україна не повинна прграти, бо наступні будемо ми. 2. Війна повинна припинитись якнайшвидше, тоді впадуть ціни на енергоносії.
Так як світ не може без українських харчів, так він не може без російських енергоносіїв. Як тільки наступ раші остаточно захлинеться, на Україну посилиться тиск, і про початкові плани війни до нашого переможного кінця забудуть. Навіть на Байдена тиснуть високі ціни на бензин, а в Європі подавно. Така реальність.
lapay написав:Західна логіка вкладається у два пункти: 1. Україна не повинна прграти, бо наступні будемо ми. 2. Війна повинна припинитись якнайшвидше, тоді впадуть ціни на енергоносії.
1. А що означає не-програш України? Мир(перемир'я) на сьогоднішніх кордонах(лінії вогню) - це програш України чи ні. Впевнений що ви скажете що це програш України. В той же час Німеччина/Франція/Італія з радістю би прийняли такий мир(за умови згоди України). Програш України(для вищезгаданих країн) - це захоплення/знищення України. Мир на "теперішніх кордонах" - це нічия(не-програш України) - для них це підходить. 2. А ось тут все навпаки. Німеччина/Франція/Італія хочуть це припинити найшвидше, в той же час США це в принципі не потрібно, як мінімум не критично. Тобто: 1 - вірно для США, невірно для лідерів ЄС. 2 - вірно для лідерів ЄС, невірно для США. *не перебільшуйте роль українських харчів для світу. По великому рахунку вона мізерна для світу.
vitaliian написав:Помните на россии есть такой певец лоза? Теперь он астроном который утверждает что земля плоская.
Вообщем там много у кого кукуха поехала. Не удивляюсь.
Не "тепер", а вже дуже давно. Я, правда, не певен, що він дійсно повний дебіл (просто важко повірити, що можна бути настільки тупим), можливо, це все гра на публіку, щоб збільшити перегляди - бо ж купа людей подивиться, пооре, і ще й спробує просвітити в коментах. А може й справді клінічний випадок І він не астроном, він запевняє, що геодезист за освітою, десь в дупі світу вчився
vitaliian написав:Помните на россии есть такой певец лоза? Теперь он астроном который утверждает что земля плоская.
Вообщем там много у кого кукуха поехала. Не удивляюсь.
Не "тепер", а вже дуже давно. Я, правда, не певен, що він дійсно повний дебіл (просто важко повірити, що можна бути настільки тупим), можливо, це все гра на публіку, щоб збільшити перегляди - бо ж купа людей подивиться, пооре, і ще й спробує просвітити в коментах. А може й справді клінічний випадок І він не астроном, він запевняє, що геодезист за освітою, десь в дупі світу вчився
он на старости поехал мозгами (и банально привлекает внимание к своей персоне) нормальных песен о не пишет уже лет 35 (из-за этого возникат вопрос, он ли автор тех старых песен вообще) Лоза приводит аргументы (которые легко опровергаются)-скажем на море (нет гор, зданий и других препятствий), а дальность видимости горизонта ограничена -как раз кривизной поверхности земли
дальность видимого горизонта — расстояние от наблюдателя до видимого горизонта на море. Определяется по формуле D = 2,08√h где D- дальность видимого горизонта в милях, h высота глаза наблюдателя над уровнем моря в метрах (скажем высота мостика , условно 25м .Дальность 10,4 миль, или 19,3км (міжнародна морська миля рівна 1852,3 метрам)
а Лоза точно видит в океане на 500км или на несколько тысяч?
Я вот честно пытаюсь понять зачем в "повседневных" разговорах можно/нужно название города, в котором живешь, упоминать. "Хорошая сегодня погода в СД". "Прикинь, только что весь СД объездил, бензина нигде нет" -- так не говорят так нормальные люди... -- просто "хорошая погода сегодня", "нигде в городе бензина нет"...
Я же "только что" говорил какие. Могу еще раз сказать: "подходим к человеку -- и конкретно спрашиваем: «этот город как называется сіверськодонецьк/сэверодонецьк/ваш вариант»" -- результаты старательно записываем в тетрадочку.
Это не мой родной город, но по работе там бывал очень много раз. Все местные его называют только "Север", по аналогии как Днепропетровск называли Днепром. Ну иногда "Северодонецк". Северскодонецком его точно не называл никто. Как и саму реку Северским Донцом, ее называют просто Донец
Саме так.
_hunter написав:Просто ради интереса: у какого числа жителей вы мнение по вопросу спрашивали? -- хотя бы до 0.00% добрались? -- или где-то около 0.000% остановиться пришлось?..
Для математиков - 0.005% от населения Северодонецка то всего пять человек.