Алексей Ковалев

2 ч. ·

Вчера был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области



Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!

Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания



Все что так тревожит любого агропроизводителя Херсонской области:

- что делать с реализацией зерновых и технических культур урожая 2021 года

- что с урожаем 2022 года?

- кому и как продавать, какие рыночные, государственные и иные механизмы буду задействованы?



Все вопросы были обсуждены максимально детально.



❗️❗️❗️Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России.

Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции которые действует на территории РФ.



Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи - люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.



Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области - повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит