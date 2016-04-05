vitaliian написав:Помните на россии есть такой певец лоза? Теперь он астроном который утверждает что земля плоская.
Вообщем там много у кого кукуха поехала. Не удивляюсь.
Не "тепер", а вже дуже давно. Я, правда, не певен, що він дійсно повний дебіл (просто важко повірити, що можна бути настільки тупим), можливо, це все гра на публіку, щоб збільшити перегляди - бо ж купа людей подивиться, пооре, і ще й спробує просвітити в коментах. А може й справді клінічний випадок І він не астроном, він запевняє, що геодезист за освітою, десь в дупі світу вчився
просто НА МАЛЕНЬКОМ ПЛОТУ легче плыть по плоской воде чем по круглой
Schmit Вывод валютных средств с Украины - элемент большой Войны против Украины. Откровенный вывод средств с Украины, в тупую, в условиях войны - это создание "проблемы с солью". Здесь я уже конкретно излагал на полях форума, о шахтах,(одной шахте) - где возможно восстановить добычь. О неограниченном источнике рапы на двух других шахтах, и это пока ЛЕТО - добывать соль возможно дешевым способом выпаривания. Сейчас, техническая соль(Артёмовская) - в магазине по цене сравнима с сахаром. Во, БИЗНЕС!
По подобной схеме Петрушка "подобрал" литиевые месторождения - и стал на лишний миллиард богаче, ибо не разрабатывать приватизировал, а продавать....
Vlad442 написав:Чую вибухи, тільки що під вікном танки проїхали. Й думки нема, як би привезти бляху, а львівські перекупи сидять у тиші, та рахують прибутки - скільки там мільярдів бюджет не дополучив? Ті хто стоять у чергах, в них пошкоджені автівки - ХА, вони волонтери та везуть переоформити на ЗСУ - ХА-ХА, ці машини через місяць опиняться на Сході, та будуть допомагати бізнесу під обстрілами - ХА-ХА-ХА. Противно. Сидять у тилу, та мародерять.
Виходити потрібно з того, що на сьогодні в Україні: - найбідніше населення у Європі; - найдорожчі автомобілі у Європі (очевидно через надмірне оподаткування); - як наслідок - найстаріший, найменш екологічний автопарк у Європі. У результаті на ринку досі присутні тисячі 40-річних авто, безпека яких нижче нуля, а ціни на цей металобрухт тримаються 1-2 і більше к$. На це ви уваги не звертаєте. Для вас головне "Якщо в мене корова здохла, то хай у сусіда дві" - ось ваша позиція. Проблема багатьох українців - мізерне містечкове мислення з нотками совка і печерного соціалізму. З такою життєвою філософією обирали за гречку шо попало і по приколу усі 30 років, а тепер – розплата – війна.
Вывод реальных средств с Украины - есть элемент большой Войны против Украины. - Это та формула, от которой Вы должны отталкиваться. И с оружием в руках противостоять тем, кто коррупционным путём непозволяет в Украине производить качественный и доступный украинцам транспорт - а в таком есть невостребованный спрос. И валилась, чёрной коррупцией, система производства автомобилей в Украине под РФ!
Алексей Ковалев 2 ч. · Вчера был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области
Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда! Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания
Все что так тревожит любого агропроизводителя Херсонской области: - что делать с реализацией зерновых и технических культур урожая 2021 года - что с урожаем 2022 года? - кому и как продавать, какие рыночные, государственные и иные механизмы буду задействованы?
Все вопросы были обсуждены максимально детально.
❗️❗️❗️Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России. Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции которые действует на территории РФ.
Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи - люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.
Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области - повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит
Из комментариев:
Vika Lysenko Как раз перед войной , ОП. д'ерьмак и Татаров переписали на Ковалёва 4 -й канал ‼️