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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1260126112621263
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:14

  Faceless написав:
vitaliian написав:Помните на россии есть такой певец лоза? Теперь он астроном который утверждает что земля плоская.


Вообщем там много у кого кукуха поехала. Не удивляюсь.
Не "тепер", а вже дуже давно. Я, правда, не певен, що він дійсно повний дебіл (просто важко повірити, що можна бути настільки тупим), можливо, це все гра на публіку, щоб збільшити перегляди - бо ж купа людей подивиться, пооре, і ще й спробує просвітити в коментах. А може й справді клінічний випадок
І він не астроном, він запевняє, що геодезист за освітою, десь в дупі світу вчився

просто НА МАЛЕНЬКОМ ПЛОТУ легче плыть по плоской воде чем по круглой :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:41

Schmit
Вывод валютных средств с Украины - элемент большой Войны против Украины.
Откровенный вывод средств с Украины, в тупую, в условиях войны - это создание "проблемы с солью".
Здесь я уже конкретно излагал на полях форума, о шахтах,(одной шахте) - где возможно восстановить добычь.
О неограниченном источнике рапы на двух других шахтах, и это пока ЛЕТО - добывать соль возможно дешевым способом выпаривания.
Сейчас, техническая соль(Артёмовская) - в магазине по цене сравнима с сахаром.
Во, БИЗНЕС!

По подобной схеме Петрушка "подобрал" литиевые месторождения - и стал на лишний миллиард богаче, ибо не разрабатывать приватизировал, а продавать....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:52

  Schmit написав:
  Vlad442 написав:Чую вибухи, тільки що під вікном танки проїхали. Й думки нема, як би привезти бляху, а львівські перекупи сидять у тиші, та рахують прибутки - скільки там мільярдів бюджет не дополучив? Ті хто стоять у чергах, в них пошкоджені автівки - ХА, вони волонтери та везуть переоформити на ЗСУ - ХА-ХА, ці машини через місяць опиняться на Сході, та будуть допомагати бізнесу під обстрілами - ХА-ХА-ХА.
Противно. Сидять у тилу, та мародерять.


Виходити потрібно з того, що на сьогодні в Україні:
- найбідніше населення у Європі;
- найдорожчі автомобілі у Європі (очевидно через надмірне оподаткування);
- як наслідок - найстаріший, найменш екологічний автопарк у Європі.
У результаті на ринку досі присутні тисячі 40-річних авто, безпека яких нижче нуля, а ціни на цей металобрухт тримаються 1-2 і більше к$. На це ви уваги не звертаєте. Для вас головне "Якщо в мене корова здохла, то хай у сусіда дві" - ось ваша позиція.
Проблема багатьох українців - мізерне містечкове мислення з нотками совка і печерного соціалізму. З такою життєвою філософією обирали за гречку шо попало і по приколу усі 30 років, а тепер – розплата – війна.

Вывод реальных средств с Украины - есть элемент большой Войны против Украины.
- Это та формула, от которой Вы должны отталкиваться.
И с оружием в руках противостоять тем, кто коррупционным путём непозволяет в Украине производить качественный и доступный украинцам транспорт - а в таком есть невостребованный спрос.
И валилась, чёрной коррупцией, система производства автомобилей в Украине под РФ!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:00

О ... Войне и "Слугах" в Херсонской области:
https://www.facebook.com/10002178427027 ... 705625027/
Алексей Ковалев
2 ч. ·
Вчера был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области

Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!
Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания

Все что так тревожит любого агропроизводителя Херсонской области:
- что делать с реализацией зерновых и технических культур урожая 2021 года
- что с урожаем 2022 года?
- кому и как продавать, какие рыночные, государственные и иные механизмы буду задействованы?

Все вопросы были обсуждены максимально детально.

❗️❗️❗️Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России.
Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции которые действует на территории РФ.

Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи - люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.

Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области - повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит

Из комментариев:
Vika Lysenko
Как раз перед войной , ОП. д'ерьмак и Татаров переписали на
Ковалёва 4 -й канал ‼️

Продаст, как я уже говорил ...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Туреччина активно скуповує через окупований Крим крадене запорізьке та херсонське зерно. На фоні своїх публічних "миротворчих" зусиль. Схоже, що її це влаштовує
GALeon
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