vitaliian написав:Помните на россии есть такой певец лоза? Теперь он астроном который утверждает что земля плоская.
Вообщем там много у кого кукуха поехала. Не удивляюсь.
Не "тепер", а вже дуже давно. Я, правда, не певен, що він дійсно повний дебіл (просто важко повірити, що можна бути настільки тупим), можливо, це все гра на публіку, щоб збільшити перегляди - бо ж купа людей подивиться, пооре, і ще й спробує просвітити в коментах. А може й справді клінічний випадок І він не астроном, він запевняє, що геодезист за освітою, десь в дупі світу вчився
просто НА МАЛЕНЬКОМ ПЛОТУ легче плыть по плоской воде чем по круглой
Schmit Вывод валютных средств с Украины - элемент большой Войны против Украины. Откровенный вывод средств с Украины, в тупую, в условиях войны - это создание "проблемы с солью". Здесь я уже конкретно излагал на полях форума, о шахтах,(одной шахте) - где возможно восстановить добычь. О неограниченном источнике рапы на двух других шахтах, и это пока ЛЕТО - добывать соль возможно дешевым способом выпаривания. Сейчас, техническая соль(Артёмовская) - в магазине по цене сравнима с сахаром. Во, БИЗНЕС!
По подобной схеме Петрушка "подобрал" литиевые месторождения - и стал на лишний миллиард богаче, ибо не разрабатывать приватизировал, а продавать....
Алексей Ковалев 2 ч. · Вчера был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области
Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда! Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания
Все что так тревожит любого агропроизводителя Херсонской области: - что делать с реализацией зерновых и технических культур урожая 2021 года - что с урожаем 2022 года? - кому и как продавать, какие рыночные, государственные и иные механизмы буду задействованы?
Все вопросы были обсуждены максимально детально.
❗️❗️❗️Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России. Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции которые действует на территории РФ.
Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи - люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.
Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области - повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит
Из комментариев:
Vika Lysenko Как раз перед войной , ОП. д'ерьмак и Татаров переписали на Ковалёва 4 -й канал ‼️
Колишній офіцер британської розвідки каже, що "не бачить" президента Росії Володимира Путіна при владі "через три-шість місяців". У розмові з програмою World at One на BBC Radio 4 Крістофер Стіл сказав, що коли західні санкції проти Росії, зокрема енергетичні заходи, почнуть діяти в повній мірі, дні Путіна будуть «злічені». Підтримуючи свою конкретну шкалу часу, Стіл, автор досьє Трамп-Росія, вказав на «ознаки того, що здоров’я [Путіна] погіршується». Якщо джерела в США та Великобританії мають рацію, за його словами, російський лідер може бути "недієздатним" за цей час. https://www.bbc.com/news/world-60525350
До речі, пишуть, що ймовірність рос.дефолту наразі велика. Отже, хз, хз..