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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1260126112621263
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:14

  Faceless написав:
vitaliian написав:Помните на россии есть такой певец лоза? Теперь он астроном который утверждает что земля плоская.


Вообщем там много у кого кукуха поехала. Не удивляюсь.
Не "тепер", а вже дуже давно. Я, правда, не певен, що він дійсно повний дебіл (просто важко повірити, що можна бути настільки тупим), можливо, це все гра на публіку, щоб збільшити перегляди - бо ж купа людей подивиться, пооре, і ще й спробує просвітити в коментах. А може й справді клінічний випадок
І він не астроном, він запевняє, що геодезист за освітою, десь в дупі світу вчився

просто НА МАЛЕНЬКОМ ПЛОТУ легче плыть по плоской воде чем по круглой :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 15:41

Schmit
Вывод валютных средств с Украины - элемент большой Войны против Украины.
Откровенный вывод средств с Украины, в тупую, в условиях войны - это создание "проблемы с солью".
Здесь я уже конкретно излагал на полях форума, о шахтах,(одной шахте) - где возможно восстановить добычь.
О неограниченном источнике рапы на двух других шахтах, и это пока ЛЕТО - добывать соль возможно дешевым способом выпаривания.
Сейчас, техническая соль(Артёмовская) - в магазине по цене сравнима с сахаром.
Во, БИЗНЕС!

По подобной схеме Петрушка "подобрал" литиевые месторождения - и стал на лишний миллиард богаче, ибо не разрабатывать приватизировал, а продавать....
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:00

О ... Войне и "Слугах" в Херсонской области:
https://www.facebook.com/10002178427027 ... 705625027/
Алексей Ковалев
2 ч. ·
Вчера был на очень важном для меня, да и для всех феремеров в наших краях мероприятии - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области

Во-первых, было заявлено, что Россия здесь всерьез и навсегда!
Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания

Все что так тревожит любого агропроизводителя Херсонской области:
- что делать с реализацией зерновых и технических культур урожая 2021 года
- что с урожаем 2022 года?
- кому и как продавать, какие рыночные, государственные и иные механизмы буду задействованы?

Все вопросы были обсуждены максимально детально.

❗️❗️❗️Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России.
Будут применяться все инструменты поддержки производителей аграрной продукции которые действует на территории РФ.

Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи - люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает.

Кроме агарарных вопросов обсуждали и статус Херсонской области - повторюсь Россия навсегда и теснейшая интеграция с Россией уже происходит

Из комментариев:
Vika Lysenko
Как раз перед войной , ОП. д'ерьмак и Татаров переписали на
Ковалёва 4 -й канал ‼️

Продаст, как я уже говорил ...
Про мера Святогорска https://gordonua.com/news/war/protiv-me ... 12136.html
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 08 чер, 2022 16:42, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Туреччина активно скуповує через окупований Крим крадене запорізьке та херсонське зерно. На фоні своїх публічних "миротворчих" зусиль. Схоже, що її це влаштовує
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:40

GALeon
Хороший обзор по этому поводу:
https://gordonua.com/blogs/fursa/u-erdo ... 12148.html
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 16:44

  vitaliian написав:Зображення

Цена в какой валюте?
Это за штуку, или килограмм?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:11

Колишній офіцер британської розвідки каже, що "не бачить" президента Росії Володимира Путіна при владі "через три-шість місяців".
У розмові з програмою World at One на BBC Radio 4 Крістофер Стіл сказав, що коли західні санкції проти Росії, зокрема енергетичні заходи, почнуть діяти в повній мірі, дні Путіна будуть «злічені».
Підтримуючи свою конкретну шкалу часу, Стіл, автор досьє Трамп-Росія, вказав на «ознаки того, що здоров’я [Путіна] погіршується». Якщо джерела в США та Великобританії мають рацію, за його словами, російський лідер може бути "недієздатним" за цей час.
https://www.bbc.com/news/world-60525350

До речі, пишуть, що ймовірність рос.дефолту наразі велика. Отже, хз, хз.. :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:23

  fler написав:Колишній офіцер британської розвідки каже, що "не бачить" президента Росії Володимира Путіна при владі "через три-шість місяців"

У него отчество случайно не Арестович, aka "две-три недели"?
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 17:38


Піариться? Чому б усім так не піаритись?
Schmit
 
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  Schmit написав:Піариться? Чому б усім так не піаритись?

только на трубе медведчука порошенко украл 50 миллионов долларов... и далее по списку...пусть покупает, но всё равно не отмажется...
edvardd
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