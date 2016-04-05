Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 08 чер, 2022 18:31
edvardd написав: Schmit написав:
Піариться? Чому б усім так не піаритись?
только на трубе медведчука порошенко украл 50 миллионов долларов... и далее по списку...пусть покупает, но всё равно не отмажется...
А доказательства этому есть? или только слова мертвечука (честнейший человек, кстати)? Ничему вы не учитесь, потому и страдаете (к сожадению мы все страдаем).
Schmit
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Додано: Сер 08 чер, 2022 18:32
Вкладчик1234 написав:
Цена в какой валюте?
Это за штуку, или килограмм?
90 за килограм... вы точно с Украины? Таких цен давно нет. Конечно за штуку. Один маленький кексик за 90 грн, а шо такого, бенз по 60 можно а кексик па 90 нет? В Глобусе под майданом давно такие цены. Скоро и у вас в атб напротив вокзала такие цены будут.
vitaliian
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Додано: Сер 08 чер, 2022 18:58
Schmit написав: edvardd написав: Schmit написав:
Піариться? Чому б усім так не піаритись?
только на трубе медведчука порошенко украл 50 миллионов долларов... и далее по списку...пусть покупает, но всё равно не отмажется...
А доказательства этому есть? или только слова мертвечука (честнейший человек, кстати)? Ничему вы не учитесь, потому и страдаете (к сожадению мы все страдаем).
Прям как в анекдоте:
- все знают, кто это делает, полиция знает, сми знает, народ знает. А ты докажи!
Danaan
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Додано: Сер 08 чер, 2022 19:11
Schmit написав: edvardd написав: Schmit написав:
Піариться? Чому б усім так не піаритись?
только на трубе медведчука порошенко украл 50 миллионов долларов... и далее по списку...пусть покупает, но всё равно не отмажется...
А доказательства этому есть? или только слова мертвечука (честнейший человек, кстати)? Ничему вы не учитесь, потому и страдаете (к сожадению мы все страдаем).
почитайте про его заслуги, все дела в прокуратуре...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-53118628
edvardd
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Додано: Сер 08 чер, 2022 19:51
Schmit написав: edvardd написав: Schmit написав:
Піариться? Чому б усім так не піаритись?
только на трубе медведчука порошенко украл 50 миллионов долларов... и далее по списку...пусть покупает, но всё равно не отмажется...
А доказательства этому есть? или только слова мертвечука (
честнейший человек, кстати
)? Ничему вы не учитесь, потому и страдаете (к сожадению мы все страдаем).
Жаль модер удалил более десятка постов по этой "теме"
О сохранившейся системе влияния КГБ, и агэнтах вплыву.
О решалове в Киеве и геноциде по всей Украине.
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Kudrjavuy
в Сер 08 чер, 2022 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 чер, 2022 19:52
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Як змінився ринок праці в IT через війну
Чому міжнародні компанії почали менше наймати українських ІТ-фахівців, яка зараз ситуація з кількістю вакансій у галузі та чого очікувати найближчим часом?
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/8/687956/
jump
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