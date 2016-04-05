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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1261126212631264
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:31

  edvardd написав:
  Schmit написав:Піариться? Чому б усім так не піаритись?

только на трубе медведчука порошенко украл 50 миллионов долларов... и далее по списку...пусть покупает, но всё равно не отмажется...

А доказательства этому есть? или только слова мертвечука (честнейший человек, кстати)? Ничему вы не учитесь, потому и страдаете (к сожадению мы все страдаем).
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:32

  Вкладчик1234 написав:Цена в какой валюте?
Это за штуку, или килограмм?
90 за килограм... вы точно с Украины? Таких цен давно нет. Конечно за штуку. Один маленький кексик за 90 грн, а шо такого, бенз по 60 можно а кексик па 90 нет? В Глобусе под майданом давно такие цены. Скоро и у вас в атб напротив вокзала такие цены будут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:58

  Schmit написав:
  edvardd написав:
  Schmit написав:Піариться? Чому б усім так не піаритись?

только на трубе медведчука порошенко украл 50 миллионов долларов... и далее по списку...пусть покупает, но всё равно не отмажется...

А доказательства этому есть? или только слова мертвечука (честнейший человек, кстати)? Ничему вы не учитесь, потому и страдаете (к сожадению мы все страдаем).

Прям как в анекдоте:
- все знают, кто это делает, полиция знает, сми знает, народ знает. А ты докажи!
Danaan
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:11

  Schmit написав:
  edvardd написав:
  Schmit написав:Піариться? Чому б усім так не піаритись?

только на трубе медведчука порошенко украл 50 миллионов долларов... и далее по списку...пусть покупает, но всё равно не отмажется...

А доказательства этому есть? или только слова мертвечука (честнейший человек, кстати)? Ничему вы не учитесь, потому и страдаете (к сожадению мы все страдаем).

почитайте про его заслуги, все дела в прокуратуре...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-53118628
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:51

  Schmit написав:
  edvardd написав:
  Schmit написав:Піариться? Чому б усім так не піаритись?

только на трубе медведчука порошенко украл 50 миллионов долларов... и далее по списку...пусть покупает, но всё равно не отмажется...

А доказательства этому есть? или только слова мертвечука (честнейший человек, кстати)? Ничему вы не учитесь, потому и страдаете (к сожадению мы все страдаем).

Жаль модер удалил более десятка постов по этой "теме" :cry:
О сохранившейся системе влияния КГБ, и агэнтах вплыву.
О решалове в Киеве и геноциде по всей Украине.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 08 чер, 2022 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:52

https://antikor.com.ua/articles/551568- ... bramovicha
:twisted:
если это правда то это :roll:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:53

Як змінився ринок праці в IT через війну
Чому міжнародні компанії почали менше наймати українських ІТ-фахівців, яка зараз ситуація з кількістю вакансій у галузі та чого очікувати найближчим часом?

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/8/687956/
jump
 
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