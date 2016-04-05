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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1262126312641265>
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:31

  edvardd написав:
  Schmit написав:Піариться? Чому б усім так не піаритись?

только на трубе медведчука порошенко украл 50 миллионов долларов... и далее по списку...пусть покупает, но всё равно не отмажется...

А доказательства этому есть? или только слова мертвечука (честнейший человек, кстати)? Ничему вы не учитесь, потому и страдаете (к сожадению мы все страдаем).
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:32

  Вкладчик1234 написав:Цена в какой валюте?
Это за штуку, или килограмм?
90 за килограм... вы точно с Украины? Таких цен давно нет. Конечно за штуку. Один маленький кексик за 90 грн, а шо такого, бенз по 60 можно а кексик па 90 нет? В Глобусе под майданом давно такие цены. Скоро и у вас в атб напротив вокзала такие цены будут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 18:58

  Schmit написав:
  edvardd написав:
  Schmit написав:Піариться? Чому б усім так не піаритись?

только на трубе медведчука порошенко украл 50 миллионов долларов... и далее по списку...пусть покупает, но всё равно не отмажется...

А доказательства этому есть? или только слова мертвечука (честнейший человек, кстати)? Ничему вы не учитесь, потому и страдаете (к сожадению мы все страдаем).

Прям как в анекдоте:
- все знают, кто это делает, полиция знает, сми знает, народ знает. А ты докажи!
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:11

  Schmit написав:
  edvardd написав:
  Schmit написав:Піариться? Чому б усім так не піаритись?

только на трубе медведчука порошенко украл 50 миллионов долларов... и далее по списку...пусть покупает, но всё равно не отмажется...

А доказательства этому есть? или только слова мертвечука (честнейший человек, кстати)? Ничему вы не учитесь, потому и страдаете (к сожадению мы все страдаем).

почитайте про его заслуги, все дела в прокуратуре...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-53118628
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:52

https://antikor.com.ua/articles/551568- ... bramovicha
:twisted:
если это правда то это :roll:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:53

Як змінився ринок праці в IT через війну
Чому міжнародні компанії почали менше наймати українських ІТ-фахівців, яка зараз ситуація з кількістю вакансій у галузі та чого очікувати найближчим часом?

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/8/687956/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 19:59

  andrijk777 написав:
  lapay написав:Західна логіка вкладається у два пункти:
1. Україна не повинна прграти, бо наступні будемо ми.
2. Війна повинна припинитись якнайшвидше, тоді впадуть ціни на енергоносії.

1. А що означає не-програш України? Мир(перемир'я) на сьогоднішніх кордонах(лінії вогню) - це програш України чи ні. Впевнений що ви скажете що це програш України. В той же час Німеччина/Франція/Італія з радістю би прийняли такий мир(за умови згоди України).
Програш України(для вищезгаданих країн) - це захоплення/знищення України.
Мир на "теперішніх кордонах" - це нічия(не-програш України) - для них це підходить.
2. А ось тут все навпаки. Німеччина/Франція/Італія хочуть це припинити найшвидше, в той же час США це в принципі не потрібно, як мінімум не критично.
Тобто:
1 - вірно для США, невірно для лідерів ЄС.
2 - вірно для лідерів ЄС, невірно для США.
*не перебільшуйте роль українських харчів для світу. По великому рахунку вона мізерна для світу.

Для Заходу не прграш України це збереження нашої державності, не обов'язково в кордонах 1991 року. Для нас хто зна, процес ще не завершен, результат залежить від багатьох факторів.
Ціни на бензин вже знизили рейтинг Байдена. Світ, звісно, проживе і без наших харчів, і без їхньої нафти з газом, але їсти хочеться вже сьогодні, і на машині їздити чи взимку не мерзнути.
В Європі довга війна вигідна хіба що Норвегії, яка нам постачає зброю без зайвих питань. Якщо саудити зіб'ють ціну на нафту, то тоді і США буде не проти, щоб ми відновили статус кво до початку зимового наступу, скільки б часу і зброї це не заняло. Але це навряд, саудити теж вже не хочуть низких цін, бо населення зростає.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 20:10

  jump написав:Як змінився ринок праці в IT через війну
Чому міжнародні компанії почали менше наймати українських ІТ-фахівців, яка зараз ситуація з кількістю вакансій у галузі та чого очікувати найближчим часом?

https://www.epravda.com.ua/columns/2022/06/8/687956/


Мы уже так пару проектов потеряли, клиенты ставили дедлайн до 1 июня разрабов в Польшу вывезти, даже готовы были оплатить переезд. Мы их кормили завтраками типа 25 мая сможем выехать, а никак. Так что у нас теперь 15 разрабов уже неделю по офису гуляют, новых заказов тоже особо нет. Как-то так.
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 20:11

  edvardd написав:
  Schmit написав:
  edvardd написав:только на трубе медведчука порошенко украл 50 миллионов долларов... и далее по списку...пусть покупает, но всё равно не отмажется...

А доказательства этому есть? или только слова мертвечука (честнейший человек, кстати)? Ничему вы не учитесь, потому и страдаете (к сожадению мы все страдаем).

почитайте про его заслуги, все дела в прокуратуре...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-53118628

Как окрестил все эти дела уходящий прокурор Рябошапка - "юридический трэш" (за что и был уволен).
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 20:17

  lapay написав:В Європі довга війна вигідна хіба що Норвегії, яка нам постачає зброю без зайвих питань. Якщо саудити зіб'ють ціну на нафту, то тоді і США буде не проти, щоб ми відновили статус кво до початку зимового наступу, скільки б часу і зброї це не заняло. Але це навряд, саудити теж вже не хочуть низких цін, бо населення зростає.

Чем дольше будут держать - тем быстрее спрос начнет падать. Тут тяжелая задачка: как бы и заработать побольше, но и в долгосроке не проиграть. Чем больше будут держать высокие цены - тем быстрее будет падение спроса на нефть в горизонте 10 лет.
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