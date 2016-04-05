Вкладчик1234 написав:Цена в какой валюте? Это за штуку, или килограмм?
90 за килограм... вы точно с Украины? Таких цен давно нет. Конечно за штуку. Один маленький кексик за 90 грн, а шо такого, бенз по 60 можно а кексик па 90 нет? В Глобусе под майданом давно такие цены. Скоро и у вас в атб напротив вокзала такие цены будут.
lapay написав:Західна логіка вкладається у два пункти: 1. Україна не повинна прграти, бо наступні будемо ми. 2. Війна повинна припинитись якнайшвидше, тоді впадуть ціни на енергоносії.
1. А що означає не-програш України? Мир(перемир'я) на сьогоднішніх кордонах(лінії вогню) - це програш України чи ні. Впевнений що ви скажете що це програш України. В той же час Німеччина/Франція/Італія з радістю би прийняли такий мир(за умови згоди України). Програш України(для вищезгаданих країн) - це захоплення/знищення України. Мир на "теперішніх кордонах" - це нічия(не-програш України) - для них це підходить. 2. А ось тут все навпаки. Німеччина/Франція/Італія хочуть це припинити найшвидше, в той же час США це в принципі не потрібно, як мінімум не критично. Тобто: 1 - вірно для США, невірно для лідерів ЄС. 2 - вірно для лідерів ЄС, невірно для США. *не перебільшуйте роль українських харчів для світу. По великому рахунку вона мізерна для світу.
Для Заходу не прграш України це збереження нашої державності, не обов'язково в кордонах 1991 року. Для нас хто зна, процес ще не завершен, результат залежить від багатьох факторів. Ціни на бензин вже знизили рейтинг Байдена. Світ, звісно, проживе і без наших харчів, і без їхньої нафти з газом, але їсти хочеться вже сьогодні, і на машині їздити чи взимку не мерзнути. В Європі довга війна вигідна хіба що Норвегії, яка нам постачає зброю без зайвих питань. Якщо саудити зіб'ють ціну на нафту, то тоді і США буде не проти, щоб ми відновили статус кво до початку зимового наступу, скільки б часу і зброї це не заняло. Але це навряд, саудити теж вже не хочуть низких цін, бо населення зростає.
jump написав:Як змінився ринок праці в IT через війну Чому міжнародні компанії почали менше наймати українських ІТ-фахівців, яка зараз ситуація з кількістю вакансій у галузі та чого очікувати найближчим часом?
Мы уже так пару проектов потеряли, клиенты ставили дедлайн до 1 июня разрабов в Польшу вывезти, даже готовы были оплатить переезд. Мы их кормили завтраками типа 25 мая сможем выехать, а никак. Так что у нас теперь 15 разрабов уже неделю по офису гуляют, новых заказов тоже особо нет. Как-то так.
lapay написав:В Європі довга війна вигідна хіба що Норвегії, яка нам постачає зброю без зайвих питань. Якщо саудити зіб'ють ціну на нафту, то тоді і США буде не проти, щоб ми відновили статус кво до початку зимового наступу, скільки б часу і зброї це не заняло. Але це навряд, саудити теж вже не хочуть низких цін, бо населення зростає.
Чем дольше будут держать - тем быстрее спрос начнет падать. Тут тяжелая задачка: как бы и заработать побольше, но и в долгосроке не проиграть. Чем больше будут держать высокие цены - тем быстрее будет падение спроса на нефть в горизонте 10 лет.