Макроэкономический уровень



Главный подвох крепкого рубля кроется в том, что он убивает доходы от основной статьи дохода российского бюджета - экспорта энергоносителей.



“Экспортерам некомфортно уже при текущем курсе, учитывая, что у них выросли транспортные издержки, сложности со страховкой, с платежами, при том, что они еще и дисконты по многим позициям своего экспорта вынуждены предлагать, выходя на новые рынки. Совокупность все этого делает экспорт весьма важных сырьевых позиций из страны невыгодными, безотносительно того, запретил кто-то их поставки куда-то или нет. А это большая проблема”, - утверждает главный экономист российской компании "ПФ Капиталл" Евгений Надоршин.



По его словам, укрепляющийся российский рубль делает то, что не смогли сделать никакие западные санкции.



“Рубль в текущих значениях, особенно, если он продолжит опять отыгрывать, вопреки действиям в том числе Центробанка, это угроза резкого снижения экспорта, который нам всем еще аукнется. Причем аукнется гораздо более глубоким падением ВВП, чем сейчас заложено. То есть, подобная ситуация с экспортом может усугубить, удвоить темпы нынешнего падения. И обратите внимание, для этого дополнительные санкции не нужны”, - подчеркивает эксперт.