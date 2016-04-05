RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1262126312641265
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Kudrjavuy написав:GALeon
Хороший обзор по этому поводу:
https://gordonua.com/blogs/fursa/u-erdo ... 12148.html
Ще трохи цікавого

️Базы США в Греции предназначены для противодействия не только России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"США развернули девять баз в Греции. А против кого? Они говорят, что они направлены против России. Такой аргумент мы не примем на веру", - сказал он.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 704
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 20:33

Макроэкономический уровень

Главный подвох крепкого рубля кроется в том, что он убивает доходы от основной статьи дохода российского бюджета - экспорта энергоносителей.

“Экспортерам некомфортно уже при текущем курсе, учитывая, что у них выросли транспортные издержки, сложности со страховкой, с платежами, при том, что они еще и дисконты по многим позициям своего экспорта вынуждены предлагать, выходя на новые рынки. Совокупность все этого делает экспорт весьма важных сырьевых позиций из страны невыгодными, безотносительно того, запретил кто-то их поставки куда-то или нет. А это большая проблема”, - утверждает главный экономист российской компании "ПФ Капиталл" Евгений Надоршин.

По его словам, укрепляющийся российский рубль делает то, что не смогли сделать никакие западные санкции.

“Рубль в текущих значениях, особенно, если он продолжит опять отыгрывать, вопреки действиям в том числе Центробанка, это угроза резкого снижения экспорта, который нам всем еще аукнется. Причем аукнется гораздо более глубоким падением ВВП, чем сейчас заложено. То есть, подобная ситуация с экспортом может усугубить, удвоить темпы нынешнего падения. И обратите внимание, для этого дополнительные санкции не нужны”, - подчеркивает эксперт.


https://zn.ua/ECONOMICS/v-rossii-obnaru ... ktsij.html
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13281
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2026 раз.
Подякували: 2862 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 20:37

GALeon
У РФ сейчас состояние - росжигания тлеющих конфликтов по всему миру.
Цель - отвлечь от Украины.
Там реально считают перспективы, и на что есть средства.
А формула чего нельзя купить за деньги - значит можно купить за большие деньги работает по всему миру.

Только к примеру ... - отсюда и шумиха про "неопускание РФ".
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9676
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 20:42

  Kudrjavuy написав:Что-то я не заметил Вас с оружием в руках уничтожающего чёрную коррупцию, что уничтожила автомобилестроение в Украине.
- Именно оттечественных доступных и качественных транспортных средств.
......


Вот сколько вас не читаю, каждый раз волосы дыбом.
Ладно, начнем с простого.

Скажите, пожалуйста, где вы в Украине видели автомобилестроение ?
И если вы мне скажите про Запорожье...
То сразу второй вопрос - а что в вашем понимании термин - автомобилестроение ?
Amat
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 21.12.11
Подякував: 97 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
3
1
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 21:18

  Amat написав:Скажите, пожалуйста, где вы в Украине видели автомобилестроение ?
И если вы мне скажите про Запорожье...
То сразу второй вопрос - а что в вашем понимании термин - автомобилестроение ?

"То что мертво, умереть не может".@
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 644
З нами з: 10.10.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 21:24

  Amat написав:
  Kudrjavuy написав:Что-то я не заметил Вас с оружием в руках уничтожающего чёрную коррупцию, что уничтожила автомобилестроение в Украине.
- Именно оттечественных доступных и качественных транспортных средств.
......


Вот сколько вас не читаю, каждый раз волосы дыбом.
Ладно, начнем с простого.

Скажите, пожалуйста, где вы в Украине видели автомобилестроение ?
И если вы мне скажите про Запорожье...
То сразу второй вопрос - а что в вашем понимании термин - автомобилестроение ?

Забудьте, батенька, забудьте.
"Кто не бежит - тот в аутсайдерах" Эта формула применима к мировым производителям автомобилей.
Стоило несколько лет зачмариться в дележе - получили, що маемо.
Когда -то ЗАЗ делал автомобили, последний толчёк давали корейцы в 2004 году.
Я вижу до сих пор лайносы польской сборки, на что хозяева счастливы(если этот термин применим) и сенсы - что отличаются от ТАЗов что назывались "девятка" только внешним видом.
- Врать не буду на таких машинах только возили.
По поводу машиностроения все вопросы на этом форуме уже рассматривались.
- Я приверженец отечественного "народного автомобиля" - это в котором совмещается
Практичность, качество, экономичность, доступность,...- ремонтопригодность(доступная ремонтная база).
- В принципе это не тот форум, где это рассматривать(в то же время много лет назад пересекался с таким случаем, когда тех же французов бортонули с Украины - угадайте по каким причинам? Они пошли в РФ, хотя это было давно...)
  alex_dvornichenko написав:
  Amat написав:Скажите, пожалуйста, где вы в Украине видели автомобилестроение ?
И если вы мне скажите про Запорожье...
То сразу второй вопрос - а что в вашем понимании термин - автомобилестроение ?

"То что мертво, умереть не может".@

Браво!
Только у этого есть большая - большая история. :cry:
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9676
З нами з: 20.09.12
Подякував: 743 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1262126312641265
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 96103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 453755
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3041
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3066)
08.06.2022 22:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.