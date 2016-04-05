Главный подвох крепкого рубля кроется в том, что он убивает доходы от основной статьи дохода российского бюджета - экспорта энергоносителей.
“Экспортерам некомфортно уже при текущем курсе, учитывая, что у них выросли транспортные издержки, сложности со страховкой, с платежами, при том, что они еще и дисконты по многим позициям своего экспорта вынуждены предлагать, выходя на новые рынки. Совокупность все этого делает экспорт весьма важных сырьевых позиций из страны невыгодными, безотносительно того, запретил кто-то их поставки куда-то или нет. А это большая проблема”, - утверждает главный экономист российской компании "ПФ Капиталл" Евгений Надоршин.
По его словам, укрепляющийся российский рубль делает то, что не смогли сделать никакие западные санкции.
“Рубль в текущих значениях, особенно, если он продолжит опять отыгрывать, вопреки действиям в том числе Центробанка, это угроза резкого снижения экспорта, который нам всем еще аукнется. Причем аукнется гораздо более глубоким падением ВВП, чем сейчас заложено. То есть, подобная ситуация с экспортом может усугубить, удвоить темпы нынешнего падения. И обратите внимание, для этого дополнительные санкции не нужны”, - подчеркивает эксперт.
GALeon У РФ сейчас состояние - росжигания тлеющих конфликтов по всему миру. Цель - отвлечь от Украины. Там реально считают перспективы, и на что есть средства. А формула чего нельзя купить за деньги - значит можно купить за большие деньги работает по всему миру.
Только к примеру ... - отсюда и шумиха про "неопускание РФ".
Kudrjavuy написав:Что-то я не заметил Вас с оружием в руках уничтожающего чёрную коррупцию, что уничтожила автомобилестроение в Украине. - Именно оттечественных доступных и качественных транспортных средств. ......
Вот сколько вас не читаю, каждый раз волосы дыбом. Ладно, начнем с простого.
Скажите, пожалуйста, где вы в Украине видели автомобилестроение ? И если вы мне скажите про Запорожье... То сразу второй вопрос - а что в вашем понимании термин - автомобилестроение ?
Kudrjavuy написав:Что-то я не заметил Вас с оружием в руках уничтожающего чёрную коррупцию, что уничтожила автомобилестроение в Украине. - Именно оттечественных доступных и качественных транспортных средств. ......
Вот сколько вас не читаю, каждый раз волосы дыбом. Ладно, начнем с простого.
Скажите, пожалуйста, где вы в Украине видели автомобилестроение ? И если вы мне скажите про Запорожье... То сразу второй вопрос - а что в вашем понимании термин - автомобилестроение ?
Забудьте, батенька, забудьте. "Кто не бежит - тот в аутсайдерах" Эта формула применима к мировым производителям автомобилей. Стоило несколько лет зачмариться в дележе - получили, що маемо. Когда -то ЗАЗ делал автомобили, последний толчёк давали корейцы в 2004 году. Я вижу до сих пор лайносы польской сборки, на что хозяева счастливы(если этот термин применим) и сенсы - что отличаются от ТАЗов что назывались "девятка" только внешним видом. - Врать не буду на таких машинах только возили. По поводу машиностроения все вопросы на этом форуме уже рассматривались. - Я приверженец отечественного "народного автомобиля" - это в котором совмещается Практичность, качество, экономичность, доступность,...- ремонтопригодность(доступная ремонтная база). - В принципе это не тот форум, где это рассматривать(в то же время много лет назад пересекался с таким случаем, когда тех же французов бортонули с Украины - угадайте по каким причинам? Они пошли в РФ, хотя это было давно...)
alex_dvornichenko написав:
Amat написав:Скажите, пожалуйста, где вы в Украине видели автомобилестроение ? И если вы мне скажите про Запорожье... То сразу второй вопрос - а что в вашем понимании термин - автомобилестроение ?
"То что мертво, умереть не может".@
Браво! Только у этого есть большая - большая история.