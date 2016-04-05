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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1263126412651266>
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 20:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Kudrjavuy написав:GALeon
Хороший обзор по этому поводу:
https://gordonua.com/blogs/fursa/u-erdo ... 12148.html
Ще трохи цікавого

️Базы США в Греции предназначены для противодействия не только России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"США развернули девять баз в Греции. А против кого? Они говорят, что они направлены против России. Такой аргумент мы не примем на веру", - сказал он.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 20:33

Макроэкономический уровень

Главный подвох крепкого рубля кроется в том, что он убивает доходы от основной статьи дохода российского бюджета - экспорта энергоносителей.

“Экспортерам некомфортно уже при текущем курсе, учитывая, что у них выросли транспортные издержки, сложности со страховкой, с платежами, при том, что они еще и дисконты по многим позициям своего экспорта вынуждены предлагать, выходя на новые рынки. Совокупность все этого делает экспорт весьма важных сырьевых позиций из страны невыгодными, безотносительно того, запретил кто-то их поставки куда-то или нет. А это большая проблема”, - утверждает главный экономист российской компании "ПФ Капиталл" Евгений Надоршин.

По его словам, укрепляющийся российский рубль делает то, что не смогли сделать никакие западные санкции.

“Рубль в текущих значениях, особенно, если он продолжит опять отыгрывать, вопреки действиям в том числе Центробанка, это угроза резкого снижения экспорта, который нам всем еще аукнется. Причем аукнется гораздо более глубоким падением ВВП, чем сейчас заложено. То есть, подобная ситуация с экспортом может усугубить, удвоить темпы нынешнего падения. И обратите внимание, для этого дополнительные санкции не нужны”, - подчеркивает эксперт.


https://zn.ua/ECONOMICS/v-rossii-obnaru ... ktsij.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 20:37

GALeon
У РФ сейчас состояние - росжигания тлеющих конфликтов по всему миру.
Цель - отвлечь от Украины.
Там реально считают перспективы, и на что есть средства.
А формула чего нельзя купить за деньги - значит можно купить за большие деньги работает по всему миру.

Только к примеру ... - отсюда и шумиха про "неопускание РФ".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 20:42

  Kudrjavuy написав:Что-то я не заметил Вас с оружием в руках уничтожающего чёрную коррупцию, что уничтожила автомобилестроение в Украине.
- Именно оттечественных доступных и качественных транспортных средств.
......


Вот сколько вас не читаю, каждый раз волосы дыбом.
Ладно, начнем с простого.

Скажите, пожалуйста, где вы в Украине видели автомобилестроение ?
И если вы мне скажите про Запорожье...
То сразу второй вопрос - а что в вашем понимании термин - автомобилестроение ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 21:18

  Amat написав:Скажите, пожалуйста, где вы в Украине видели автомобилестроение ?
И если вы мне скажите про Запорожье...
То сразу второй вопрос - а что в вашем понимании термин - автомобилестроение ?

"То что мертво, умереть не может".@
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 21:24

  Amat написав:
  Kudrjavuy написав:Что-то я не заметил Вас с оружием в руках уничтожающего чёрную коррупцию, что уничтожила автомобилестроение в Украине.
- Именно оттечественных доступных и качественных транспортных средств.
......


Вот сколько вас не читаю, каждый раз волосы дыбом.
Ладно, начнем с простого.

Скажите, пожалуйста, где вы в Украине видели автомобилестроение ?
И если вы мне скажите про Запорожье...
То сразу второй вопрос - а что в вашем понимании термин - автомобилестроение ?

Забудьте, батенька, забудьте.
"Кто не бежит - тот в аутсайдерах" Эта формула применима к мировым производителям автомобилей.
Стоило несколько лет зачмариться в дележе - получили, що маемо.
Когда -то ЗАЗ делал автомобили, последний толчёк давали корейцы в 2004 году.
Я вижу до сих пор лайносы польской сборки, на что хозяева счастливы(если этот термин применим) и сенсы - что отличаются от ТАЗов что назывались "девятка" только внешним видом.
- Врать не буду на таких машинах только возили.
По поводу машиностроения все вопросы на этом форуме уже рассматривались.
- Я приверженец отечественного "народного автомобиля" - это в котором совмещается
Практичность, качество, экономичность, доступность,...- ремонтопригодность(доступная ремонтная база).
- В принципе это не тот форум, где это рассматривать(в то же время много лет назад пересекался с таким случаем, когда тех же французов бортонули с Украины - угадайте по каким причинам? Они пошли в РФ, хотя это было давно...)
  alex_dvornichenko написав:
  Amat написав:Скажите, пожалуйста, где вы в Украине видели автомобилестроение ?
И если вы мне скажите про Запорожье...
То сразу второй вопрос - а что в вашем понимании термин - автомобилестроение ?

"То что мертво, умереть не может".@

Браво!
Только у этого есть большая - большая история. :cry:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 22:35

15 хвилин тому - 47°58′N 37°17′E
Російські війська обстріляли Курахове з РСЗВ, 3 загинули та 5 отримали поранення

Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:16

Эксперт: РФ стягивает свои силы в Беларусь, чтобы бить по поставкам ленд-лиза в Украину
8.06.2022, 23:54
https://charter97.org/ru/news/2022/6/8/501765/
По словам Олега Жданова, Украина может ударить по территории Беларуси в ответ.

Россия, скорее всего, готовится сорвать поставки тяжелого вооружения Украине по программе ленд-лиза. Именно с этой целью на территории Беларуси, граничащей с Украиной, появились российские "Искандеры" и комплексы "Панцирь-С".

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, наличие этого вооружения вблизи украинской территории не свидетельствует о наступлении.

Об этом Жданов сказал в интервью “Украина 24”, передает ТСН.

"Это не свидетельствует о наступлении. Действительно, разведка наконец-то определилась с принадлежностью этих "Искандеров". Они стоят где-то в 50 километрах от нашей границы с Беларусью. Там еще стоят также российские комплексы "Панцирь-С". Действительно есть тактическая авиация России на аэродроме в Беларуси. Но это не наступательная группировка, это ударная группировка", — подчеркнул эксперт

По его словам, самая главная угроза Украине может быть со стороны Беларуси. Оттуда ракеты могут лететь на расстояние до 500 км по украинской территории.

"Судя по тому, что они сосредоточены на Волынском направлении, это может свидетельствовать о том, что Россия также готовится к поставкам оружия по программе ленд-лиз. Потому что когда сюда пойдут первые партии с техникой и вооружением – поставки будут большие и их будут завозить именно через западную границу Украины. Думаю, что Россия, скорее всего, готовится максимально сорвать наши поставки", — заявил Жданов.

Эксперт считает, что больше всего под угрозой может оказаться железнодорожная инфраструктура. Кроме того, это будут ракетные удары не только с земли, но и с воздуха, в частности, авиация и ракетные войска.

"Мы можем этому противодействовать, если в первых партиях поставки оружия придут, например, комплексы Patriot. Они смогут закрыть какую-то часть неба или создать на этом направлении проблемы для российских войск. Кроме того, если мы получим HIMARS (ракетные системы высокой мобильности – ред. ), то в 50 километрах от границы они достанут по "Искандерам", — предположил эксперт.

Кроме того, Жданов убежден, что Украина может ударить по территории Беларуси, ведь эта страна де-факто стала участницей войны.

"Мы не давали никаких обязательств, вообще нет ограничений по территории Беларуси. А де-факто Беларусь является участницей войны, она предоставляет свою территорию, свою инфраструктуру, обеспечивает действия российских войск на своей территории. Поэтому можно считать, что они полноценные участники войны на стороне Российской Федерации", — подчеркнул военный эксперт.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:16

  Schmit написав:
  edvardd написав:
  Schmit написав:Піариться? Чому б усім так не піаритись?

только на трубе медведчука порошенко украл 50 миллионов долларов... и далее по списку...пусть покупает, но всё равно не отмажется...

А доказательства этому есть? или только слова мертвечука (честнейший человек, кстати)? Ничему вы не учитесь, потому и страдаете (к сожадению мы все страдаем).

Доказательств за 3 года не собрали, но Эдварду так хочется, ну так хочется.....
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:18

  Amat написав:
  Kudrjavuy написав:Что-то я не заметил Вас с оружием в руках уничтожающего чёрную коррупцию, что уничтожила автомобилестроение в Украине.
- Именно оттечественных доступных и качественных транспортных средств.
......


Вот сколько вас не читаю, каждый раз волосы дыбом.
Ладно, начнем с простого.


"Начать с простого" - это отправить кудрявого в игнор. Метод проверенный годами.
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