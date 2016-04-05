8.06.2022, 23:54По словам Олега Жданова, Украина может ударить по территории Беларуси в ответ.Россия, скорее всего, готовится сорвать поставки тяжелого вооружения Украине по программе ленд-лиза. Именно с этой целью на территории Беларуси, граничащей с Украиной, появились российские "Искандеры" и комплексы "Панцирь-С".Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, наличие этого вооружения вблизи украинской территории не свидетельствует о наступлении.Об этом Жданов сказал в интервью “Украина 24”, передает ТСН."Это не свидетельствует о наступлении. Действительно, разведка наконец-то определилась с принадлежностью этих "Искандеров". Они стоят где-то в 50 километрах от нашей границы с Беларусью. Там еще стоят также российские комплексы "Панцирь-С". Действительно есть тактическая авиация России на аэродроме в Беларуси. Но это не наступательная группировка, это ударная группировка", — подчеркнул экспертПо его словам, самая главная угроза Украине может быть со стороны Беларуси. Оттуда ракеты могут лететь на расстояние до 500 км по украинской территории."Судя по тому, что они сосредоточены на Волынском направлении, это может свидетельствовать о том, что Россия также готовится к поставкам оружия по программе ленд-лиз. Потому что когда сюда пойдут первые партии с техникой и вооружением – поставки будут большие и их будут завозить именно через западную границу Украины. Думаю, что Россия, скорее всего, готовится максимально сорвать наши поставки", — заявил Жданов.Эксперт считает, что больше всего под угрозой может оказаться железнодорожная инфраструктура. Кроме того, это будут ракетные удары не только с земли, но и с воздуха, в частности, авиация и ракетные войска."Мы можем этому противодействовать, если в первых партиях поставки оружия придут, например, комплексы Patriot. Они смогут закрыть какую-то часть неба или создать на этом направлении проблемы для российских войск. Кроме того, если мы получим HIMARS (ракетные системы высокой мобильности – ред. ), то в 50 километрах от границы они достанут по "Искандерам", — предположил эксперт.Кроме того, Жданов убежден, что Украина может ударить по территории Беларуси, ведь эта страна де-факто стала участницей войны."Мы не давали никаких обязательств, вообще нет ограничений по территории Беларуси. А де-факто Беларусь является участницей войны, она предоставляет свою территорию, свою инфраструктуру, обеспечивает действия российских войск на своей территории. Поэтому можно считать, что они полноценные участники войны на стороне Российской Федерации", — подчеркнул военный эксперт.