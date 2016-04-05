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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1263126412651266
Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:22

  edvardd написав:почитайте про его заслуги, все дела в прокуратуре...
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-53118628

Спасибо за прекрасную статью.
Итак, резюмируем:
- ни по одному делу внятных доказательств нет.
- а по некоторым делам нет вообще ничего, кроме слухов об из существовании.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:29

  prodigy написав:
он на старости поехал мозгами (и банально привлекает внимание к своей персоне)
нормальных песен о не пишет уже лет 35 (из-за этого возникат вопрос, он ли автор тех
старых песен вообще)
Лоза приводит аргументы (которые легко опровергаются)-скажем на море (нет гор, зданий и других препятствий), а дальность видимости горизонта ограничена -как раз кривизной поверхности земли

У одних земля плоская, у других "трасса Одесса-Рени проходит через ПМР"....надо быть терпимее....
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:38

  edvardd написав:Спецслужби неодноразово закликали не публікувати інформацію про важливі стратегічні об’єкти, адже своїми діями можна стати помічником ворога. Яскравий приклад стався на Миколаївщині. Один з депутатів опублікував допис, у якому вихвалявся сучасним обладнанням. Через кілька днів туди влучила ворожа ракета.
https://pivdenukraine.com.ua/2022/06/08 ... -raketami/

Напишите нардепу Безуглой. Не все ж журналистов гонять, пусть и что-то полезное сделает.
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:40

  konstantin kirovograd написав:
  Igneus написав:В умовах правового режиму воєнного стану Клопков Сергій Миколайович - заступник начальника відділу – головний інженер квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ Сил логістики Збройних Сил України, бажає стати ... суддею Конституційного Суду України за квотою з'їзду суддів України:

https://sud.ua/ru/news/sud-info/240229- ... u-ukrayini

это прямо как по ленину-даже кухарка может руководить государством! :D

Это будет любопытный эксперимент.
Учитывая, что Конституционный суд юриспруденцией как таковой не занимается, может и неплохо получиться.....
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:48

  juristkostya написав:
  prodigy написав:
он на старости поехал мозгами

У одних земля плоская, у других "трасса Одесса-Рени проходит через ПМР"....надо быть терпимее....


https://dilova.com.ua/odeschina/pograni ... j-oblasti/ - "...по трассе Одесса – Рени, которая частично проходит через Приднестровье..."

https://odessa-life.od.ua/news/na-molda ... noj-rezhim - "...дорогу положено проезжать без остановок, поскольку сама она является собственностью Украины, а вот земля под ней и рядом, вопреки международным соглашениям (не ратифицированным в Кишиневе), остается молдавской..."

непонятки остались у многих
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:50

  Вкладчик1234 написав:Казалось бы, какая связь войны и легализации каннабиса?
А министр здравоохранения поясняет:

Кабмин поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать», - подчеркнул он.

Следовательно, правительство уже сейчас подготовило законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства"

Сейчас вообще удачный момент принять вещи, которые давно назрели. Каннабис, гражданский короткоствол....
Да ту же проституцию легализовать под лозунгом "поддержим хлопцев на передовой"- когда, как не сейчас?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 чер, 2022 23:52

  alibob написав:
  juristkostya написав:
  prodigy написав:
он на старости поехал мозгами

У одних земля плоская, у других "трасса Одесса-Рени проходит через ПМР"....надо быть терпимее....


https://dilova.com.ua/odeschina/pograni ... j-oblasti/ - "...по трассе Одесса – Рени, которая частично проходит через Приднестровье..."

https://odessa-life.od.ua/news/na-molda ... noj-rezhim - "...дорогу положено проезжать без остановок, поскольку сама она является собственностью Украины, а вот земля под ней и рядом, вопреки международным соглашениям (не ратифицированным в Кишиневе), остается молдавской..."

непонятки остались у многих

В моей фразе есть определенный подтекст. Раскрывать не буду, главное, продиджи поймет :-))))
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 00:01

juristkostya
типа понял: "ПМР" - нельзя, "Приднестровье" - можно, и т.д. про "ЛНР" и "ДНР"
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 00:03

  alibob написав:juristkostya
типа понял: "ПМР" - нельзя, "Приднестровье" - можно, и т.д. про "ЛНР" и "ДНР"

Вот вообще не о том :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 00:06

juristkostya
раскройте интригу
alibob
 
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