prodigy написав: он на старости поехал мозгами (и банально привлекает внимание к своей персоне) нормальных песен о не пишет уже лет 35 (из-за этого возникат вопрос, он ли автор тех старых песен вообще) Лоза приводит аргументы (которые легко опровергаются)-скажем на море (нет гор, зданий и других препятствий), а дальность видимости горизонта ограничена -как раз кривизной поверхности земли
У одних земля плоская, у других "трасса Одесса-Рени проходит через ПМР"....надо быть терпимее....
edvardd написав:Спецслужби неодноразово закликали не публікувати інформацію про важливі стратегічні об’єкти, адже своїми діями можна стати помічником ворога. Яскравий приклад стався на Миколаївщині. Один з депутатів опублікував допис, у якому вихвалявся сучасним обладнанням. Через кілька днів туди влучила ворожа ракета. https://pivdenukraine.com.ua/2022/06/08 ... -raketami/
Напишите нардепу Безуглой. Не все ж журналистов гонять, пусть и что-то полезное сделает.
Igneus написав:В умовах правового режиму воєнного стану Клопков Сергій Миколайович - заступник начальника відділу – головний інженер квартирно-експлуатаційного відділу міста Луганськ Сил логістики Збройних Сил України, бажає стати ... суддею Конституційного Суду України за квотою з'їзду суддів України:
https://odessa-life.od.ua/news/na-molda ... noj-rezhim - "...дорогу положено проезжать без остановок, поскольку сама она является собственностью Украины, а вот земля под ней и рядом, вопреки международным соглашениям (не ратифицированным в Кишиневе), остается молдавской..."
Вкладчик1234 написав:Казалось бы, какая связь войны и легализации каннабиса? А министр здравоохранения поясняет:
Кабмин поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Мы понимаем негативные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия. И мы понимаем, что нет времени ждать», - подчеркнул он.
Следовательно, правительство уже сейчас подготовило законодательную основу для обеспечения полного цикла производства препаратов на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства"
Сейчас вообще удачный момент принять вещи, которые давно назрели. Каннабис, гражданский короткоствол.... Да ту же проституцию легализовать под лозунгом "поддержим хлопцев на передовой"- когда, как не сейчас?
https://odessa-life.od.ua/news/na-molda ... noj-rezhim - "...дорогу положено проезжать без остановок, поскольку сама она является собственностью Украины, а вот земля под ней и рядом, вопреки международным соглашениям (не ратифицированным в Кишиневе), остается молдавской..."
непонятки остались у многих
В моей фразе есть определенный подтекст. Раскрывать не буду, главное, продиджи поймет )))