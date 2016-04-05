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Додано: Чет 09 чер, 2022 07:27
Нові одкровення народного депутата олексія ковальова від сн. Вчора він обговорив статус Херсонської області з рашистами. Каже россія назавжди і зараз йде дуже тісна інтеграція з нею. В цілому він задоволений.
Додано: Чет 09 чер, 2022 08:27
Краще пізно ніж ніколи ?
Постачання важкого озброєння з Німеччини, очевидно, відкладеться до зими. Німецьке бюро видання Business Insider пише, що Німеччина відправить РСЗО M270, обіцяні Шольцом, до України набагато пізніше, ніж передбачалося.
Німці стверджують, що в системі озброєння не вистачає оновлення програмного забезпечення, що дозволяє стріляти американськими та британськими ракетами. Видання зазначає, що передача озброєння «відбудеться не раніше зими».
Менше половини з 40 німецьких транспортних засобів Mars II наразі взагалі не працюють. Зазначається, що спочатку необхідно перепрограмувати програмне забезпечення ракетних установок, оскільки німецька техніка ще не може стріляти боєприпасами зі США чи Великобританії. А саме ці види боєприпасів є в Україні у великій кількості. У гіршому випадку на вирішення програмних проблем знадобляться місяці, оскільки система Mars II працює значно складніше, ніж у самохідної гаубиці.
Після тижнів тиску канцлер Олаф Шольц минулого тижня оголосив, що Україна має отримати систему протиповітряної оборони Iris-T. Подробиць він не повідомив. За інформацією Business Insider, ця новина, вочевидь, стала несподіванкою не лише для Міноборони. В урядових колах кажуть, що система Iris-T для України має бути готова до використання не раніше листопада чи навіть грудня. Повний текст читайте тут:
Додано: Чет 09 чер, 2022 08:44
Вопрос лаврову в Турции
Додано: Чет 09 чер, 2022 09:00
Сергей Гармаш:
Це все чудово "про мир буде вирішувати укр.народ а не Захід і т.д."
Але якщо заради "миру" закриють всі поставки, то які варіанти в українського народу, збивати ракети/гелікоптери рогатками.
P.S. Недавно знайомий знайомої опублікував відео з фронту де його побратими воюють хто в кросівках, а хто і в потертих класичних туфлях з підошвою 5 мм
Додано: Чет 09 чер, 2022 09:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 09 чер, 2022 09:07
Додано: Чет 09 чер, 2022 09:09
Та невже???
В Кремле понимают необходимость смены номинального главы государства и уже сейчас обсуждают сценарии сохранения преемственности при назначении нового президента.
Путин в конце года намерен объявить о проведении внеочередных выборов, которые должны будут состояться 26 марта 2023 года. При этом переизбираться на пост действующий глава РФ не намерен. Вместо этого на должность президента он хочет выдвинуть своего кандидата. Им, по некоторым данным, может стать сын Николая Патрушева, который сейчас занимает кресло министра сельского хозяйства РФ.
Додано: Чет 09 чер, 2022 09:21
Re: Напад росії і білорусі на Україну
тим хто не був бідним студентом, не зрозуміти
P.S. І ще для розумників - подивіться на сайтах інтернет магазинів, повно нових(!) туфель з товщиною 7-8 мм. Чи для вас "паркетні" туфлі це trekking shoes для підйому на Еверест?
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 09 чер, 2022 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 чер, 2022 09:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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