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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1265126612671268>
Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 07:27

Нові одкровення народного депутата олексія ковальова від сн. Вчора він обговорив статус Херсонської області з рашистами. Каже россія назавжди і зараз йде дуже тісна інтеграція з нею. В цілому він задоволений.
шурец
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 08:27

Краще пізно ніж ніколи ?


Постачання важкого озброєння з Німеччини, очевидно, відкладеться до зими. Німецьке бюро видання Business Insider пише, що Німеччина відправить РСЗО M270, обіцяні Шольцом, до України набагато пізніше, ніж передбачалося.

Німці стверджують, що в системі озброєння не вистачає оновлення програмного забезпечення, що дозволяє стріляти американськими та британськими ракетами. Видання зазначає, що передача озброєння «відбудеться не раніше зими».

Менше половини з 40 німецьких транспортних засобів Mars II наразі взагалі не працюють. Зазначається, що спочатку необхідно перепрограмувати програмне забезпечення ракетних установок, оскільки німецька техніка ще не може стріляти боєприпасами зі США чи Великобританії. А саме ці види боєприпасів є в Україні у великій кількості. У гіршому випадку на вирішення програмних проблем знадобляться місяці, оскільки система Mars II працює значно складніше, ніж у самохідної гаубиці.

Після тижнів тиску канцлер Олаф Шольц минулого тижня оголосив, що Україна має отримати систему протиповітряної оборони Iris-T. Подробиць він не повідомив. За інформацією Business Insider, ця новина, вочевидь, стала несподіванкою не лише для Міноборони. В урядових колах кажуть, що система Iris-T для України має бути готова до використання не раніше листопада чи навіть грудня. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/world-politics ... 51700.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 08:44

Вопрос лаврову в Турции

https://youtu.be/4Nf_BgcdAiY
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 09:00

  Kudrjavuy написав:
Или вы опять тут, чисто в формате "нас сливают, все пропало" вещаете ?

Сергей Гармаш:
https://www.ostro.org/general/politics/articles/638361/[/quote]

Це все чудово "про мир буде вирішувати укр.народ а не Захід і т.д."
Але якщо заради "миру" закриють всі поставки, то які варіанти в українського народу, збивати ракети/гелікоптери рогатками.
P.S. Недавно знайомий знайомої опублікував відео з фронту де його побратими воюють хто в кросівках, а хто і в потертих класичних туфлях з підошвою 5 мм
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 09:04

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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 09:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Недавно знайомий знайомої опублікував відео з фронту де його побратими воюють хто в кросівках, а хто і в потертих класичних туфлях з підошвою 5 мм

Хто міряв?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 09:07

  Ukrainian написав:
  Letusrock написав:Недавно знайомий знайомої опублікував відео з фронту де його побратими воюють хто в кросівках, а хто і в потертих класичних туфлях з підошвою 5 мм

Хто міряв?

Знайомий знайомого
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 09:09

Та невже???

В Кремле понимают необходимость смены номинального главы государства и уже сейчас обсуждают сценарии сохранения преемственности при назначении нового президента.
Путин в конце года намерен объявить о проведении внеочередных выборов, которые должны будут состояться 26 марта 2023 года. При этом переизбираться на пост действующий глава РФ не намерен. Вместо этого на должность президента он хочет выдвинуть своего кандидата. Им, по некоторым данным, может стать сын Николая Патрушева, который сейчас занимает кресло министра сельского хозяйства РФ.
https://prozoro.net.ua/2022/06/07/putin ... t=10133339
fler
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 09:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Хто міряв?

  alfredhaos написав:Знайомий знайомого


тим хто не був бідним студентом, не зрозуміти
P.S. І ще для розумників - подивіться на сайтах інтернет магазинів, повно нових(!) туфель з товщиною 7-8 мм. Чи для вас "паркетні" туфлі це trekking shoes для підйому на Еверест?
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 09 чер, 2022 09:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2022 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:может стать сын Николая Патрушева

при таких роскладах для України мало що змінюється. Навпаки новому молодому президенту може прийти в голову спробувати довести всім що він не такий лузер і військових справах як діди/попередники
Letusrock
 
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